W skrócie Ukraińska obrona powietrzna przechodzi transformację z powodu ograniczonej dostępności i wysokich kosztów tradycyjnych rakiet przechwytujących, a walka elektroniczna staje się kluczowym elementem obrony miast.

System Lima zakłóca i podmienia sygnały nawigacyjne rosyjskich rakiet, co powoduje odchylenia w ich trajektorii, uniemożliwiając precyzyjne trafienie w wyznaczone cele.

Urządzenia Lima wykorzystywane są od lipca 2024 roku, skutecznie neutralizując sygnały nawigacyjne ponad 20 500 dronów typu Shahed oraz wspierając ochronę przed pociskami manewrującymi i balistycznymi.

Zasada działania Limy różni się fundamentalnie od klasycznych systemów przeciwlotniczych, takich jak amerykański Patriot. Zamiast fizycznie niszczyć nadlatujący cel za pomocą eksplozji, system generuje "silne pola interferencyjne", które zakłócają i fałszują sygnały nawigacji satelitarnej.

Kiedy rosyjskie pociski dalekiego zasięgu tracą sygnał z satelitów, ich komputery pokładowe automatycznie przełączają się na bezwładnościowe systemy nawigacyjne. Te jednak cechują się dużym błędem, który rośnie o około dwa kilometry na każde sto kilometrów lotu.

Wojna w Ukrainie. Jak działa Lima?

Inżynierowie z Cascade Systems poszli jednak o krok dalej i wdrożyli technologię tak zwanego spoofingu, czyli aktywnego podmieniania współrzędnych geograficznych.

Konstruktor systemu i zarazem dowódca jednostki walki elektronicznej "Nocna Straż" Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy, ukrywający się pod pseudonimem Alkhimik, opisał ten mechanizm w następujący sposób:

"Gdy Lima jest włączona, odchylenie pocisku staje się jeszcze bardziej znaczące. Oprócz prostego blokowania nawigacji, stosujemy podmianę współrzędnych i przesuwamy je o kilka kilometrów. Możemy sprawić, że ich pociski spadną na pola, zamiast trafiać w cele" - stwierdził.

Projektanci z humorem wspominają pierwsze wersje oprogramowania, kiedy to udało się zmylić rosyjską broń do tego stopnia, że zbliżający się pocisk "myślał", iż znajduje się w Peru.

Ukraina. Tani system obrony przeciwko drogim rakietom

Największym atutem systemu Lima jest jego niesamowita relacja kosztu do wydajności, co pozwala na masowe nasycenie przestrzeni powietrznej stacjami zagłuszającymi. Koszt produkcji pojedynczej jednostki, w zależności od jej specyfikacji technicznej, wynosi około trzech milionów hrywien. Wyliczenia startupu pokazują potężną dysproporcję finansową w stosunku do technologii zachodnich.

Do stworzenia szczelnej cyfrowej zapory nad dużym aglomeratem miejskim potrzeba od 30 do 100 takich urządzeń, co generuje łączny koszt na poziomie 5 milionów euro. Dla porównania, jest to kwota, jaką należy wydać na zakup zaledwie jednego pocisku przechwytującego Patriot PAC-3.

Wojsko wdrożyło system do operacji bojowych w lipcu 2024 roku, a od jesieni ubiegłego roku jego zasięg rozszerzono o ochronę krytycznej infrastruktury cywilnej. Bilans działalności operacyjnej Limy jest imponujący. W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy stacje te zdołały skutecznie zagłuszyć i zneutralizować sygnały nawigacyjne 20 500 dronów uderzeniowych typu Shahed oraz przyczyniły się do unieszkodliwienia dziesiątek pocisków manewrujących i balistycznych.

Szef wydziału walki elektronicznej ukraińskich wojsk lądowych Maksym Skoretsky podkreśla, że najnowsze wersje produkcyjne potrafią skutecznie paraliżować rosyjską nawigację satelitarną GLONASS, wykorzystywaną w zaawansowanej broni dalekiego zasięgu. Zapytany o skuteczność rosyjskich rakiet balistycznych w starciu z nową technologią, Skoretsky odpowiedział krótko: "Powiedziałbym, że jest to mało prawdopodobne".





