W skrócie Ukraińska armia utrzymuje kontrolę nad Konstantynówką według informacji rzecznika Sztabu Generalnego Ukrainy.

Ukraiński wojskowy zaprzeczył doniesieniom Rosji o zajęciu Konstantynówki, podkreślając trwające walki oraz próby infiltracji miasta przez oddziały rosyjskie.

Rosyjskie władze ogłosiły w piątek całkowite przejęcie Konstantynówki i obwodu ługańskiego, jednak niezależne źródła wskazują, że realna kontrola Rosji nad miastem sięgała około 37 procent.

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Rzecznik prasowy ukraińskiego Sztabu Generalnego stwierdził, że informacje o upadku Konstantynówki, podawane przez Rosję, są nieprawdziwe.

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- Ukraińscy obrońcy utrzymują pozycje wzdłuż wyznaczonych linii. Sytuacja pozostaje trudna, ale jest pod kontrolą ukraińskich sił - powiedział major Andrij Kowalow.

- Wróg nie po raz pierwszy rozpowszechnia jawną dezinformację na najwyższym szczeblu - dodał.

Kowalow poinformował jednocześnie, że Rosjanie próbują infiltrować miasto za pomocą niewielkich oddziałów piechoty.

- 3 lipca wróg przeprowadził 11 ataków na tym froncie, jednak bez sukcesów - przekazał.

Konstantynówka w rękach Rosji?

W piątek prezydent Rosji Władimir Putin miał wysłuchać raportu, przedstawionego mu przez szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa. Dowódca miał przekazać, że Rosjanom udało się całkowicie zająć Konstantynówkę w obwodzie donieckim.

Jest to jedno z miast wchodzących w skład tzw. pasa twierdz w Donbasie. Oprócz Konstantynówki w jego skład wchodzą również Drużkiwka, Słowiańsk i Kramatorsk.

Kreml ogłosił również, że rzekomo całkowicie przejął obwód ługański oraz zapowiedział kontynuację ofensywy w obwodzie donieckim.

Informacje o zdobyciu Konstantynówki zdawały się jednak wątpliwe, o czym wcześniej informowali eksperci Studiów na Wojną (ISW). Odnosili się oni do jednego z niedawnych wywiadów Władimira Putina, w którym twierdził on, że Rosjanie przejęli 96 proc. miasta. Według ISW w rzeczywistości Rosja utrzymywała kontrolę jedynie na 36,96 proc. Konstantynówki.





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