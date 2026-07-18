W skrócie Ukraiński sztab generalny poinformował o zniszczeniu bazy paliwowej, tankowców, okrętu strażniczego Svetlyak oraz innych rosyjskich obiektów wojskowych.

Ukraina wymieniła na liście celów także most kolejowy nad rzeką Białą oraz drugi okręt projektu 10410 Svetlyak w Kerczu.

Rosja przerzuca załogi systemów dronowych Rubikon na południe, aby chronić flotę cieni i reagować na ukraińskie ataki na rosyjską żeglugę.

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Jak doprecyzowano, ataku na bazę paliwową "Nafto-Servis" w Noginsku w obwodzie moskiewskim siły ukraińskie dokonały w nocy z piątku na sobotę "w ramach osłabiania potencjału wojskowo-gospodarczego rosyjskiego agresora".

"Odnotowano trafienie w obiekt, po którym na terenie zakładu wybuchł pożar" - czytamy w komunikacie, w którym wyjaśniono, że baza ta służy do magazynowania i dostarczania paliw oraz smarów, "w szczególności na potrzeby sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej".

"Zniszczono również dwa tankowce, dwa pływające dźwigi oraz jeden holownik na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym" - wymienia ukraiński sztab generalny.

Tankowce, jak wyjaśniono, odgrywają ważną rolę w konflikcie zbrojnym. Służą one do transportu rosyjskiej ropy naftowej, produktów ropopochodnych i paliwa na potrzeby sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

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Na liście celów ukraińskich sił znalazł się także okręt strażniczy projektu 10410 "Svetlyak" w Kerczu. Sztab zaznaczył, że "to już drugi okręt projektu 10410 'Svetlyak', który został trafiony przez Siły Obronne Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch dni".

Ukraińskie siły donoszą także o zniszczeniu mostu kolejowego nad rzeką Białą w rejonie Sabówki w obwodzie ługańskim, który Rosja wykorzystuje do logistyki wojskowej.

"Siły Obronne Ukrainy będą nadal konsekwentnie podejmować działania mające na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej" - zapewnił na koniec wpisu ukraiński sztab generalny, zapewniając, że "ciąg dalszy nastąpi".

Rosja odpowiada na ukraińskie uderzenia. Próbuje chronić flotę cieni

Nie tylko sukcesy raportowane przez ukraińską armię są dowodem na niekorzystne położenie Moskwy. Świadczy o tym również fakt, że Rosja przerzuca swoje siły na południe.

"Wróg wycofuje do 200 załóg systemów (dronowych) Rubikon, by chronić flotę cieni. Po jednej (załodze) na każdy aktywny statek" - przekazał Robert "Madiar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii.

Ruch ten ma mieć związek z intensyfikacją ukraińskich uderzeń na rosyjską żeglugę w regionie. Celem ukraińskiej armii - jak podsumowała Ukrainska Prawda - między 6 a 18 lipca padły łącznie 172 rosyjskie jednostki pływające.

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Tzw. flota cieni to sieć tankowców wykorzystywanych przez Rosję do obchodzenia międzynarodowych sankcji. Ma ona liczyć około 600 jednostek. Liczba ta może być jednak mocno niedoszacowana.

Źródło: Ukrainska Prawda





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