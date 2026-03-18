Ukraina zadała Rosji dwa dotkliwe ciosy. "Ciąg dalszy nastąpi"
Zakład produkujący rosyjskie samoloty wojskowe w Uljanowsku stanął w ogniu po precyzyjnym ataku Ukraińców. Drugi cios agresor otrzymał w Doniecku, gdzie drony zniszczyły stanowisko dowodzenia centrum Rubikon. To wyspecjalizowana jednostka armii Rosji, która operuje bezzałogowcami. Podczas ataku w Donbasie Ukraińcy podobno otrzymali dodatkowe wsparcie. Ujawniają szczegóły.
W skrócie
- Wojska Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na kompleks wojskowo-przemysłowy Aviastar w Uljanowsku, uszkadzając część samolotów.
- W Doniecku ukraińskie drony zaatakowały stanowisko dowodzenia elitarnej moskiewskiej jednostki dronów Rubikon oraz zniszczyły centrum koordynacyjne rosyjskich jednostek dronowych i skład amunicji.
- W przeprowadzeniu operacji na okupowanych terenach Donbasu Ukraińcom pomogli członkowie podziemia sprzeciwiający się rosyjskiej okupacji.
Wojska Obronne Ukrainy przeprowadziły skuteczny atak na kompleks wojskowo-przemysłowy Aviastar, zlokalizowany w Uljanowsku. Miasto położone jest około 900 km na wschód od Moskwy.
Atak Ukrainy na kluczowy zakład Rosji. Część samolotów poważnie uszkodzona
"Firma zapewnia produkcję wojskowych samolotów transportowych Ił-76MD-90A, tankowanie samolotów Ił-78M-90A, a także konserwację samolotów transportowych An-124 Rusłan" - czytamy w komunikacie ukraińskiej armii.
Ukraińcy donoszą, że część maszyn na terenie zakładu została w różnym stopniu uszkodzona.
"Siły Obronne Ukrainy będą nadal atakować ważne obiekty strategiczne, związane z zabezpieczeniem armii rosyjskiej do czasu całkowitego zatrzymania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej" - podkreślono w komunikacie, dodając: "Ciąg dalszy nastąpi".
Wojna w Ukrainie. Donbas pod ostrzałem. Zadali Rosji cios
Do innego uderzenia doszło w okupowanym przez Rosję Doniecku. Ukraińskie drony zaatakowały stanowisko dowodzenia elitarnej moskiewskiej jednostki dronów, znanej jako centrum Rubikon.
Wojskowi z jednostki szkoleni są z obsługi wielu rodzajów bezzałogowców, a nawet w zakresie działań przeciwko ukraińskim samolotom.
W wyniku nocnego nalotu na Donbas zniszczono również centrum koordynacyjne rosyjskich jednostek dronowych oraz skład amunicji. W arsenale składowano nieokreślony sprzęt wojskowy.
Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych informują, że w przeprowadzeniu operacji pomogli "członkowie podziemia" sprzeciwiający się rosyjskiej okupacji Donbasu. Ministerstwo Obrony Rosji dotychczas milczy o ukraińskim ataku.
Źródła: The Kyiv Independent, Reuters