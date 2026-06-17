W skrócie Tankowiec używany do przewozu ropy naftowej mimo unijnych sankcji został zaatakowany na Morzu Czarnym.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniach na obiekty wojskowe i logistyczne przeciwnika, w tym tankowiec FINA A.

Wśród celów ataków znalazły się most na Kanale Północnokrymskim oraz punkty kontroli i stanowiska dowodzenia w regionach objętych konfliktem.

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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że we wtorek oraz w nocy z wtorku na środę przeprowadzono uderzenia na "szereg obiektów wojskowych i logistycznych rosyjskiego agresora".

Ofiarą ataku padł m.in. tankowiec FINA A, który - zgodnie z informacjami portalu Vessel Finder - pływa pod banderą Republiki Gwinei Równikowej.

Ukraińskie służby opisują, że maszyna została trafiona na Morzu Czarnym. Jest to jednostka, która jest objęta sankcjami Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Ukrainy. Była wykorzystywana do transportu ropy naftowej i produktów z niej powstających w celu omijania międzynarodowych ograniczeń.

Skala uszkodzeń tankowca jest obecnie ustalana.

Ukraina zadała ciosy Rosji. "Osłabić zdolności bojowe agresora"

Ukraińcy zaatakowali również szereg rosyjskich obiektów wojskowych oraz logistycznych, wykorzystywanych przez wroga m.in. do przemieszczania personelu oraz sprzętu między tymczasowo okupowanymi terytoriami na południu Ukrainy.

Pod ostrzałem znalazł się m.in. most na Kanale Północnokrymskim. Dodatkowo w pobliżu miejscowości Wełyka Nowosiłka w obwodzie donieckim zaatakowano stanowisko dowodzenia i obserwacji.

Ataki zostały wymierzone także w punkty kontroli bezzałogowych statków powietrznych m.in. w okolicach miejscowości Kamieńskie i Nowoprokopiwka w obwodzie zaporoskim, Iwaniwśke i Komar w obwodzie donieckim, Aleszki w obwodzie chersońskim, Maliivka w obwodzie dniepropiertowskim czy Kuczerow w obwodzie kurskim.

Uderzenia - jak zaznaczono - służą osłabianiu zdolności bojowych rosyjskiego agresora.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy





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