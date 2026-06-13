W skrócie W ataku dronów na rosyjski obwód briański zginęła jedna osoba, a druga została ranna.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu 185 ukraińskich dronów w ciągu 12 godzin nad kilkunastoma regionami, głównie w centralnej części kraju.

Władimir Putin zapowiedział zwiększenie liczby ataków na Ukrainę po intensyfikacji ataków dronów na cele w Rosji, w tym związane z przemysłem naftowym.

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Gubernator rosyjskiego obwodu briańskiego, położonego przy granicy z Ukrainą, poinformował, że w piątek w wyniku ataku dronów zginęła jedna osoba, a druga została ranna, natomiast rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że jednostki obrony powietrznej zestrzeliły 185 ukraińskich dronów w ciągu 12 godzin.

Agencja AFP poinformowała z kolei, że ranne zostały co najmniej trzy osoby.

Gubernator obwodu briańskiego Jegor Kowalczuk powiedział, że jedna osoba zginęła we wsi położonej w pobliżu granicy. Cytowane przez rosyjskie agencje informacyjne dowództwo regionu podało z kolei, że jednostki obrony powietrznej zniszczyły 62 drony, ale nie podało ram czasowych tej akcji.

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Rosyjskie Ministerstwo Obrony, w poście opublikowanym na Telegramie, poinformowało o przechwyceniu 185 dronów między godz. 8.00 a 20.00 (07.00-19.00 czasu polskiego) nad kilkunastoma regionami, w większości w centralnej Rosji.

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin przez cały dzień publikował na Telegramie długą serię oświadczeń, informując, że drony zmierzające do stolicy Rosji zostały zestrzelone, a specjaliści badają fragmenty na ziemi.

Nieoficjalne dane rosyjskich agencji informacyjnych wskazują, że w piątek zniszczono 27 takich dronów.

Wojna w Ukrainie. Putin reaguje na uderzenia Kijowa

Ukraina zintensyfikowała kampanię ataków dronów na cele średniego i dalekiego zasięgu na terenie Rosji, uderzając głównie w obiekty związane z przemysłem naftowym.

Władimir Putin stwierdził w piątek, że ukraińskie ataki szkodzą rosyjskiej gospodarce, ale "wszystko szybko wraca do normy" - podała państwowa agencja informacyjna TASS.

Putin oświadczył, że Rosja zareaguje zwiększeniem liczby ataków na Ukrainę.

Źródło: Reuters





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