Ukraina zaatakowała nadmorski kurort. "Mógł być tam Putin"
Ukraińskie drony zaatakowały w nocy miasto Soczi nad Morzem Czarnym. Stało się to w czasie, gdy prawdopodobnie przebywał tam Władimir Putin. Przed ostrzałem uczestniczył bowiem w nadzwyczajnym, cyfrowym spotkaniu państw BRICS, łącząc się właśnie z Soczi. W mieście znajduje się nadal rosyjski Ił-96-300PU - ten sam, którym Putin poleciał na Alaskę, aby spotkać się z Donaldem Trumpem.
W nocy z poniedziałku na wtorek Ukraińcy zaatakowali dronami terytorium Rosji. Pod ostrzałem znalazło się m.in. miasto Soczi - popularny kurort w Kraju Krasnodarskim, nad Morzem Czarnym, gdzie jeszcze do niedawna znajdowała się letnia rezydencja Władimira Putina, Boczarow Ruczaj.
Gubernator Kraju Krasnodarskiego, Wieniamin Kondratjew, poinformował, że w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Był to mężczyzna prowadzący samochód, w który uderzyły odłamki zestrzelonego obiektu.
Uszkodzonych zostało również około sześciu domów prywatnych. Na podstawie oświadczeń rosyjskich władz i doniesień medialnych nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie dokładnie nastąpiły zniszczenia.
"Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony w nocy wojsko zestrzeliło dwa bezzałogowe statki powietrzne nad Krajem Krasnodarskim. Kolejnych 15 dronów zostało zestrzelonych nad Morzem Czarnym, siedem nad obwodem biełgorodzkim, trzy nad obwodem kurskim, dwa nad Krymem i po jednym nad obwodem tambowskim i woroneskim" - dodała agencja "Nowosti".
Wojna w Ukrainie. Ukraińcy celowali w Putina?
Dziennikarze uważają, że Władimir Putin mógł przebywać w Soczi w momencie ataku. Przed ostrzałem uczestniczył bowiem w nadzwyczajnym spotkaniu BRICS za pośrednictwem łącza wideo. Rosyjski prezydent połączył się z pozostałymi liderami właśnie z Soczi.
"Kilka godzin wcześniej do Soczi przyleciał samolot Ił-96-300PU z jednostki lotniczej Rossija o numerze rejestracyjnym RA-96024 - wynika z danych serwisu Flightradar24.
To właśnie tym samolotem prezydent poleciał na Alaskę, aby spotkać się z Donaldem Trumpem. Według danych Flightradar24, samolot prezydencki nadal znajduje się w Soczi - podkreślono.
Atak Ukrainy na Soczi. To dawny "drugi dom" Putina
Jak przypomniano, Soczi było niegdyś "drugim domem" rosyjskiego prezydenta. W swojej letniej rezydencji, Boczarow Ruczaj, Putin spędzał bowiem całe tygodnie. Odkąd jednak ukraińskie drony zaczęły pojawiać się nad Krajem Krasnodarskim, przestał odwiedzać nadmorski kurort.
Według zdjęć satelitarnych z października 2024 r. rezydencja Boczarow Ruczaj została zrównana z ziemią. Tym samym nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa Putin podczas wizyty w Soczi. Ostatnim razem, w listopadzie 2024 r., był w mieście prawdopodobnie tylko jeden dzień, a noc spędził w samolocie.
Poprzednie ataki na Soczi miały miejsce na początku sierpnia i pod koniec lipca. Wówczas rosyjskie media donosiły, że miasto doświadczyło "największego ataku" w całym okresie szeroko zakrojonej wojny Rosji z Ukrainą.