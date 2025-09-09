W nocy z poniedziałku na wtorek Ukraińcy zaatakowali dronami terytorium Rosji. Pod ostrzałem znalazło się m.in. miasto Soczi - popularny kurort w Kraju Krasnodarskim, nad Morzem Czarnym, gdzie jeszcze do niedawna znajdowała się letnia rezydencja Władimira Putina, Boczarow Ruczaj.

Gubernator Kraju Krasnodarskiego, Wieniamin Kondratjew, poinformował, że w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Był to mężczyzna prowadzący samochód, w który uderzyły odłamki zestrzelonego obiektu.

Uszkodzonych zostało również około sześciu domów prywatnych. Na podstawie oświadczeń rosyjskich władz i doniesień medialnych nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie dokładnie nastąpiły zniszczenia.

"Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony w nocy wojsko zestrzeliło dwa bezzałogowe statki powietrzne nad Krajem Krasnodarskim. Kolejnych 15 dronów zostało zestrzelonych nad Morzem Czarnym, siedem nad obwodem biełgorodzkim, trzy nad obwodem kurskim, dwa nad Krymem i po jednym nad obwodem tambowskim i woroneskim" - dodała agencja "Nowosti".

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy celowali w Putina?

Dziennikarze uważają, że Władimir Putin mógł przebywać w Soczi w momencie ataku. Przed ostrzałem uczestniczył bowiem w nadzwyczajnym spotkaniu BRICS za pośrednictwem łącza wideo. Rosyjski prezydent połączył się z pozostałymi liderami właśnie z Soczi.

"Kilka godzin wcześniej do Soczi przyleciał samolot Ił-96-300PU z jednostki lotniczej Rossija o numerze rejestracyjnym RA-96024 - wynika z danych serwisu Flightradar24.

To właśnie tym samolotem prezydent poleciał na Alaskę, aby spotkać się z Donaldem Trumpem. Według danych Flightradar24, samolot prezydencki nadal znajduje się w Soczi - podkreślono.

Atak Ukrainy na Soczi. To dawny "drugi dom" Putina

Jak przypomniano, Soczi było niegdyś "drugim domem" rosyjskiego prezydenta. W swojej letniej rezydencji, Boczarow Ruczaj, Putin spędzał bowiem całe tygodnie. Odkąd jednak ukraińskie drony zaczęły pojawiać się nad Krajem Krasnodarskim, przestał odwiedzać nadmorski kurort.

Według zdjęć satelitarnych z października 2024 r. rezydencja Boczarow Ruczaj została zrównana z ziemią. Tym samym nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa Putin podczas wizyty w Soczi. Ostatnim razem, w listopadzie 2024 r., był w mieście prawdopodobnie tylko jeden dzień, a noc spędził w samolocie.

Poprzednie ataki na Soczi miały miejsce na początku sierpnia i pod koniec lipca. Wówczas rosyjskie media donosiły, że miasto doświadczyło "największego ataku" w całym okresie szeroko zakrojonej wojny Rosji z Ukrainą.

