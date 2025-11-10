Siły specjalne Ukrainy w opublikowanym w mediach społecznościowym oświadczeniu przekazały, że baza paliwowa "Hwardyjska" na Krymie - kluczowy element paliwowo-logistycznego systemu władz okupacyjnych - odniosła w wyniku ataku dotkliwe zniszczenia.

Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskich wojsk, do nocnych manewrów wykorzystano drony SSO, które wymierzone zostały w stację pomp na terenie rosyjskiej bazy.

Napięcie na Półwyspie Krymskim. Ukraina atakuje kluczowy cel

- Drony SSO trafiły w stację pomp na terenie bazy paliwowej. To już trzecie udane trafienie tego obiektu przez Siły Specjalnych Operacji w ciągu mniej niż miesiąca - poinformowali przedstawiciele ukraińskich Sił Operacji Specjalnych.

Wojsko Ukrainy przypomniało, że zaatakowana baza w miejscowości Hwardyjske w okolicach Symferopola ma ogromne znaczenie dla zaopatrywania obiektów wojskowych i transportu rosyjskiej armii.

Żołnierze poinformowali również, że nadal prowadzą szeroko zakrojone operacje wojskowe, mające na celu całkowicie rozbroić Rosjan na Półwyspie Krymskim.

W ostatnim czasie Ukraina przeprowadziła jeszcze dwa inne skuteczne ataki na rosyjskie cele wojskowe na Krymie. 6 listopada SSO zniszczyły jeden ze zbiorników ropy naftowej w rejonie symferopolskim. W tym samym ataku trafione zostały także dwa załadowane pociągi rosyjskich cystern naftowych.

Z kolei w pierwszych dniach października wojsko ukraińskie uderzyło w kilka ważnych obiektów militarnych na Krymie, m.in. wyrzutnię przeciwlotniczego systemu rakietowego S-400 "Triumf" oraz skład amunicji 18. Armii Federacji Rosyjskiej.

Ukraina o obronie Pokrowska. Rosja odczuwa "ogromne straty"

Podczas gdy na Krymie Rosjanie odczuwają coraz bardziej dotkliwe straty wskutek niedawnych ukraińskich ataków, zaognia się sytuacja aglomeracji Pokrowsk-Myrnohrad. Jak przekazał rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego major Andrij Kowalow, Rosja jest teraz bliżej przejęcia Pokrowska niż kiedykolwiek wcześniej.

- Trwa obrona aglomeracji Pokrowsko-Myrnohradzkiej. Sytuacja pozostaje trudna i dynamiczna. Wróg wykorzystuje wszystkie dostępne rezerwy, ale ponosi ogromne straty. W Myrnohradzie ukraińskie oddziały pewnie utrzymują swoje pozycje i niszczą rosyjskich okupantów na przedmieściach miasta - podkreślił rzecznik.

Strona ukraińska nadal utrzymuje jednak kontrolę nad drogami, którymi transportowany jest niezbędny sprzęt i amunicja.

Pokrowsk potencjalnie może stać się największym podbitym przez Rosjan miastem od czasu zajęcia Bachmutu w 2023 r. To ostatnia poważna przeszkoda, uniemożliwiająca wojskom rosyjskim dotarcie do Słowiańska i Kramatorska, jedynych dużych miast w obwodzie donieckim, które nadal znajdują się pod kontrolą Ukrainy.

Źródło: Ukraińska Prawda

Mentzen uderza w Kaczyńskiego w ''Politycznym WF-ie'': Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem Polsat News Polsat News