W skrócie
- Ukraińskie drony skutecznie uderzyły w stację produkcyjno-dyspozytorską Samara, która jest kluczowym węzłem dla transportu i mieszania ropy naftowej w Rosji.
- Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że w pierwszej połowie października w ten strategiczny punkt uderzono łącznie cztery razy.
- Kampania uderzeń w rafinerie ma na celu ograniczenie produkcji paliwa dla rosyjskiej armii oraz zmniejszenie dochodów, z których finansowana jest wojna.
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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz ministerstwo obrony kraju potwierdziły, że dokonano skutecznego ataku na stację "Samara" w miejscowości Proswiet w obwodzie samarskim.
W tym miejscu ropa mieszana jest ropa, by uzyskać odmianę Urals. Jak podaje Centrum Europy na platformie X, gatunek ten stanowi nawet 50 proc. całkowitego eksportu ropy z Rosji.
Skuteczny atak Ukrainy. Drony uderzyły w "Samarę"
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że wspomniana stacja stanowi istotną rolę w zaopatrywaniu rosyjskiej armii. W ostatnim tygodniu węzeł atakowany był kilkukrotnie. Ukraiński portal Militarnyj podaje, że uderzono w niego cztery razy w pierwszej połowie października.
Jak poinformował ukraiński Sztab Generalny do ataku doszło w piątek. Natomiast na platformie X pojawiło się nagranie, na którym widać efekty uderzenia w postaci unoszących się kłębów ciemnego dymu.
Uderzenia w rosyjskie rafinerie nie ustają
Ukraińska Prawda informuje, że kampania ataków w rosyjskie rafinerie może doprowadzić do paraliżu zakładów, które produkują ponad 50 proc. benzyny w Rosji. Od końcówki października Ukraina zaatakowała pięć największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.
"Uderzenia w instalacje pierwotnego przerobu ropy ograniczają produkcję paliwa dla rosyjskiej armii i zmniejszają dochody, z których Rosja finansuje wojnę. Odległość już nie chroni. Czy to na Syberii, czy w bliższych regionach Rosji, ukraińscy żołnierze dosięgają przeciwnika tam, gdzie buduje swoją wojnę" - przekazał Sztab Generalny Ukrainy, zapowiadając, że "ciąg dalszy nastąpi".