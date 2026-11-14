W skrócie Ukraińskie drony skutecznie uderzyły w stację produkcyjno-dyspozytorską Samara, która jest kluczowym węzłem dla transportu i mieszania ropy naftowej w Rosji.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że w pierwszej połowie października w ten strategiczny punkt uderzono łącznie cztery razy.

Kampania uderzeń w rafinerie ma na celu ograniczenie produkcji paliwa dla rosyjskiej armii oraz zmniejszenie dochodów, z których finansowana jest wojna.

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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz ministerstwo obrony kraju potwierdziły, że dokonano skutecznego ataku na stację "Samara" w miejscowości Proswiet w obwodzie samarskim.

W tym miejscu ropa mieszana jest ropa, by uzyskać odmianę Urals. Jak podaje Centrum Europy na platformie X, gatunek ten stanowi nawet 50 proc. całkowitego eksportu ropy z Rosji.

Skuteczny atak Ukrainy. Drony uderzyły w "Samarę"

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że wspomniana stacja stanowi istotną rolę w zaopatrywaniu rosyjskiej armii. W ostatnim tygodniu węzeł atakowany był kilkukrotnie. Ukraiński portal Militarnyj podaje, że uderzono w niego cztery razy w pierwszej połowie października.

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Jak poinformował ukraiński Sztab Generalny do ataku doszło w piątek. Natomiast na platformie X pojawiło się nagranie, na którym widać efekty uderzenia w postaci unoszących się kłębów ciemnego dymu.

Uderzenia w rosyjskie rafinerie nie ustają

Ukraińska Prawda informuje, że kampania ataków w rosyjskie rafinerie może doprowadzić do paraliżu zakładów, które produkują ponad 50 proc. benzyny w Rosji. Od końcówki października Ukraina zaatakowała pięć największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.

"Uderzenia w instalacje pierwotnego przerobu ropy ograniczają produkcję paliwa dla rosyjskiej armii i zmniejszają dochody, z których Rosja finansuje wojnę. Odległość już nie chroni. Czy to na Syberii, czy w bliższych regionach Rosji, ukraińscy żołnierze dosięgają przeciwnika tam, gdzie buduje swoją wojnę" - przekazał Sztab Generalny Ukrainy, zapowiadając, że "ciąg dalszy nastąpi".



