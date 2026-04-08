Bliski Wschód
Bliski Wschód

Ukraina z apelem do Trumpa, w tle porozumienie w Iranie. "Nadszedł czas"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Amerykańska stanowczość przynosi efekty. Uważamy, że nadszedł czas, aby wykazać się wystarczającą stanowczością, by zmusić Moskwę do zawieszenia broni i zakończenia wojny przeciwko Ukrainie" - napisał Andrij Sybiha. Odniósł się w ten sposób do ogłoszonego przez Donalda Trumpa porozumienia z Iranem. Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie przełożył się na wstrzymanie negocjacji ws. wojny w Ukrainie

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i prezydent USA Donald Trump. W tle pociski Rosji.
Война в Иране а война в Украине. Кijów wzywa USA do podjęcia działań

W skrócie

  • Andrij Sybiha z zadowoleniem przyjął porozumienie między prezydentem Trumpem a irańskim reżimem w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz i zawieszenia broni oraz wysiłki mediacyjne Pakistanu.
  • Sybiha stwierdził, że amerykańska stanowczość przynosi efekty i wezwał do wywarcia presji na Moskwę w celu zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.
  • W wyniku ataku USA i Izraela na Iran oraz zawartego porozumienia, odłożono kolejną rundę negocjacji między Kijowem a Moskwą.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha, w mediach społecznościowych odniósł się do najnowszych informacji na temat porozumienia między Iranem a USA i Izraelem.

"Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie między prezydentem Trumpem a irańskim reżimem w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz i zawieszenia broni, a także wysiłki mediacyjne Pakistanu" - przekazał Sybiha.

Wojna w Ukrainie. Sybiha: Czas, aby wykazać się stanowczością

"Amerykańska stanowczość przynosi efekty. Uważamy, że nadszedł czas, aby wykazać się wystarczającą stanowczością, by zmusić Moskwę do zawieszenia broni i zakończenia wojny przeciwko Ukrainie" - dodał ukraiński polityk.

Zobacz również:

SBU zatrzymała statek rosyjskiej "floty cieni". Nowe doniesienia ukraińskich mediów. Zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

Brawurowa akcja ukraińskich służb. Statek "floty cieni" zatrzymany

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie wstrzymał wysiłki, które miały doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. W związku z atakiem USA i Izraela na Iran odłożono planowaną wcześniej kolejną rundę negocjacji między Kijowem a Moskwą. W trakcie kilku tygodni konfliktu nie udało się wrócić do tych planów.

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Na jego mocy USA i Izrael zobowiązały się do przerwania ataków.

Iran z kolei zgodził się na otwarcie blokowanej wcześniej, kluczowej dla sytuacji na globalnych rynkach ropy, cieśniny Ormuz. Jak stwierdził amerykański polityk, Amerykanie "otrzymali zarys 10-punktowego planu pokojowego i uważają, że jest to realna podstawa do negocjacji".

Zobacz również:

Rosja. Atak ukraińskich dronów na port w Noworosyjsku uszkodził rurociągi naftowe
Wojna w Ukrainie

Ukraina uderzyła w kluczowy rosyjski port. Uszkodzone rurociągi naftowe

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj
Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o wysłaniu polskich żołnierzy na Bliski Wschód: Nie ma sensuPolsat News

