W skrócie Andrij Sybiha z zadowoleniem przyjął porozumienie między prezydentem Trumpem a irańskim reżimem w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz i zawieszenia broni oraz wysiłki mediacyjne Pakistanu.

Sybiha stwierdził, że amerykańska stanowczość przynosi efekty i wezwał do wywarcia presji na Moskwę w celu zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

W wyniku ataku USA i Izraela na Iran oraz zawartego porozumienia, odłożono kolejną rundę negocjacji między Kijowem a Moskwą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha, w mediach społecznościowych odniósł się do najnowszych informacji na temat porozumienia między Iranem a USA i Izraelem.

"Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie między prezydentem Trumpem a irańskim reżimem w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz i zawieszenia broni, a także wysiłki mediacyjne Pakistanu" - przekazał Sybiha.

Rozwiń

Wojna w Ukrainie. Sybiha: Czas, aby wykazać się stanowczością

"Amerykańska stanowczość przynosi efekty. Uważamy, że nadszedł czas, aby wykazać się wystarczającą stanowczością, by zmusić Moskwę do zawieszenia broni i zakończenia wojny przeciwko Ukrainie" - dodał ukraiński polityk.

Wybuch wojny na Bliskim Wschodzie wstrzymał wysiłki, które miały doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. W związku z atakiem USA i Izraela na Iran odłożono planowaną wcześniej kolejną rundę negocjacji między Kijowem a Moskwą. W trakcie kilku tygodni konfliktu nie udało się wrócić do tych planów.

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Na jego mocy USA i Izrael zobowiązały się do przerwania ataków.

Iran z kolei zgodził się na otwarcie blokowanej wcześniej, kluczowej dla sytuacji na globalnych rynkach ropy, cieśniny Ormuz. Jak stwierdził amerykański polityk, Amerykanie "otrzymali zarys 10-punktowego planu pokojowego i uważają, że jest to realna podstawa do negocjacji".

