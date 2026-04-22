W skrócie Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o serii nocnych ataków na ważne obiekty.

Jednym z celów był punkt kontroli rosyjskich okrętów wojennych Floty Czarnomorskiej "Strelecki" w Sewastopolu na Krymie.

Za cel obrano również punkty dowodzenia i kontroli rosyjskich sił oraz zgrupowanie wojsk w różnych rejonach, a rozmiar strat jest ustalany.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O serii ukraińskich ataków w nocy z wtorku na środę poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny ukraińskiej armii. Ich ofiarą, jak podkreślają wojskowi, padł "szereg ważnych obiektów".

Jednym z nich jest położony w Sewastopolu na Krymie punkt kontroli rosyjskich okrętów wojennych Floty Czarnomorskiej "Strelecki".

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zaatakowali, wśród celów punkt kontroli okrętów

Uszkodzone w wyniku ukraińskich uderzeń zostały także punkty kontroli bezzałogowych statków powietrznych w rejonie miejscowości Korowiakowka i Tiotkino w obwodzie kurskim w Rosji oraz punkt "Molnija" w okupowanym przez Rosjan rejonie Lubiwki w obwodzie charkowskim.

Celem ataków sił Ukrainy stały się także punkty dowodzenia rosyjskich wojsk, zarówno te położone na ukraińskim terytorium, w pobliżu miejscowości Zatyszne w obwodzie donieckim, jak i w samej Rosji - w miejscowości Wysokoje w obwodzie biełgorodzkim.

Ukraińscy żołnierze uderzyli także na zgrupowanie rosyjskich sił w pobliżu miejscowości Grafske w Doniecku. "Trwa ustalanie rozmiaru strat wroga i skali zadanych zniszczeń" - zaznaczono w komunikacie ukraińskiej armii.

Źródło: UNIAN

