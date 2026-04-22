Ukraina wzięła na cel Flotę Czarnomorską. Uderzyli na Krymie

Dorota Hilger

Ukraina zaatakowała punkt kontroli okrętów wojennych Rosji w Sewastopolu na okupowanym Krymie - poinformował Sztab Generalny ukraińskiej armii. To jedno z serii skutecznych uderzeń, do których doszło w nocy z wtorku na środę. Ukraińskie ataki objęły także szereg obiektów związanych z obsługą rosyjskich dronów oraz stanowiska dowództwa.

Okręty Rosji na Krymie. Obok wystrzał pocisku
Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zaatakowali punkt kontroli okrętów Rosji

W skrócie

  • Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o serii nocnych ataków na ważne obiekty.
  • Jednym z celów był punkt kontroli rosyjskich okrętów wojennych Floty Czarnomorskiej "Strelecki" w Sewastopolu na Krymie.
  • Za cel obrano również punkty dowodzenia i kontroli rosyjskich sił oraz zgrupowanie wojsk w różnych rejonach, a rozmiar strat jest ustalany.
O serii ukraińskich ataków w nocy z wtorku na środę poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny ukraińskiej armii. Ich ofiarą, jak podkreślają wojskowi, padł "szereg ważnych obiektów".

Jednym z nich jest położony w Sewastopolu na Krymie punkt kontroli rosyjskich okrętów wojennych Floty Czarnomorskiej "Strelecki".

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy zaatakowali, wśród celów punkt kontroli okrętów

Uszkodzone w wyniku ukraińskich uderzeń zostały także punkty kontroli bezzałogowych statków powietrznych w rejonie miejscowości Korowiakowka i Tiotkino w obwodzie kurskim w Rosji oraz punkt "Molnija" w okupowanym przez Rosjan rejonie Lubiwki w obwodzie charkowskim.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Urzędnicy z Kijowa mieli zaproponować USA nazwanie części Donbasu "Donnylandem" na cześć Donalda Trumpa
Wojna w Ukrainie

"Donnyland". Ukraina miała propozycję dla Trumpa, chcieli go "przekupić"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Celem ataków sił Ukrainy stały się także punkty dowodzenia rosyjskich wojsk, zarówno te położone na ukraińskim terytorium, w pobliżu miejscowości Zatyszne w obwodzie donieckim, jak i w samej Rosji - w miejscowości Wysokoje w obwodzie biełgorodzkim.

Ukraińscy żołnierze uderzyli także na zgrupowanie rosyjskich sił w pobliżu miejscowości Grafske w Doniecku. "Trwa ustalanie rozmiaru strat wroga i skali zadanych zniszczeń" - zaznaczono w komunikacie ukraińskiej armii.

Źródło: UNIAN

Zobacz również:

Atak dronów na stację rurociągu Przyjaźń w obwodzie samarskim (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Cios w rosyjski eksport ropy. Pożar stacji związanej z rurociągiem Przyjaźń

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
