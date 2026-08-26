W skrócie W obwodzie donieckim w Ukrainie pojawią się dwa zreorganizowane zgrupowania dowodzone przez generałów Denysa Prokopenkę i Andrija Biłeckiego.

Wołodymyr Zełenski podkreślał, że Ukraina prowadzi "historyczną" operację wyzwalania miejscowości okupowanych przez Rosję.

Trwają rozmowy Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące zakończenia wojny i dalszego wsparcia.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odwiedził południowo-wschodni odcinek frontu wraz z nowym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Mychajłem Drapatym.

"Wspólnie z Mychajłem Drapatym, Sztabem Generalnym i ministrem obrony Jewhenijem Chmarą ustaliliśmy kolejność naszych dalszych działań. Po pierwsze, nasze pozycje w obwodzie donieckim zostaną wzmocnione dzięki dwóm zreorganizowanym zgrupowaniom. Ich dowódcami będą Bohaterowie Ukrainy: Denys Prokopenko i Andrij Biłecki" - napisał Zełenski na Telegramie.

Dwa dodatkowe zgrupowania w obwodzie donieckim. Wołodymyr Zełenski ogłasza

Według prezydenta ukraińskie wojska odniosły na tym odcinku sukces w ramach wieloetapowej operacji rozpoczętej na początku 2026 roku, w wyniku której wyzwolono kilkadziesiąt miejscowości, wcześniej zajętych przez wojska rosyjskie.

"Jedna z historycznych już operacji, która pozwoliła nam udowodnić, że Ukraińcy potrafią osiągać swoje cele i zadawać Rosjanom dotkliwe straty. Kontrofensywa na kierunku ołeksandriwskim. Wszystkie nasze działania, które wypierają Rosjan, zapewniają ludziom większe bezpieczeństwo i dają Ukrainie większe możliwości dyplomatyczne, aby godnie zakończyć tę wojnę. Będziemy kontynuować naszą aktywną obronę" - zaznaczył ukraiński przywódca.

Ukraina negocjuje z USA. "Robimy wszystko, aby przybliżyć pokój"

Zełenski dodał, że w środę rozmawiał również z dowódcami na kierunku zaporoskim. Zapowiedział zwiększenie dostaw niezbędnych środków walki i naziemnych systemów robotycznych.

"Potrzebne są decyzje, aby zwiększyć produkcję i zakupy. Podjęte zostaną również decyzje dotyczące bardziej systemowego podejścia do uderzeń średniego zasięgu (middle strike - red.)" - stwierdził.

Prezydent poinformował, że obecnie trwają rozmowy między stroną ukraińską a amerykańską w sprawie dalszych działań na rzecz zakończenia wojny z Rosją i wsparcia Ukrainy.

"Pozostajemy z nimi w stałym kontakcie. Robimy wszystko, aby przybliżyć pokój, i dziękuję wszystkim, którzy pomagają, każdemu, kto pomaga nam ograniczać możliwości Rosji w przedłużaniu tej wojny. Potrzebny jest pokój. Pracujemy nad tym, aby podejmowane były dobre kroki na rzecz wsparcia" - podkreślił.

Nowe siły w obwodzie donieckim. Kim są dowódcy?

Andrij Biłecki jest ukraińskim wojskowym i politykiem. Wcześniej działał w ruchu nacjonalistycznym, był więźniem politycznym oraz deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy. W 2014 r. współtworzył ochotniczy batalion "Azow" i został jego pierwszym dowódcą. Jednostka uczestniczyła w walkach w Donbasie, m.in. w Mariupolu. Później Biłecki kierował rozbudową "Azowa" do poziomu pułku.

Po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji dowodził ukraińskimi jednostkami walczącymi na wschodzie Ukrainy. We wrześniu 2025 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował go generałem brygady, a 24 sierpnia 2026 r., w Dniu Niepodległości Ukrainy, nadał mu tytuł Bohatera Ukrainy.

3. Korpus Armijny, którym dowodzi Biłecki, jest jednostką ukraińskich wojsk lądowych powołaną w 2025 r. na bazie 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej. Obecnie korpus bierze udział w działaniach bojowych w obwodach charkowskim i donieckim.

Dowódca 1. Korpusu Azow Gwardii Narodowej Ukrainy, generał Denys Prokopenko jest jednym z najbardziej znanych ukraińskich dowódców związanych z obroną Mariupola. Wiosną 2022 r. dowodził obroną miasta, w tym siłami walczącymi w zakładach metalurgicznych Azowstal. Od maja do września 2022 r. przebywał w rosyjskiej niewoli, a następnie do lipca 2023 r. był internowany w Turcji, skąd powrócił na Ukrainę.

W marcu 2022 r. został uhonorowany tytułem Bohatera Ukrainy za osobistą odwagę i działania na rzecz obrony Mariupola.

Mimo że obaj dowódcy wywodzą się z ruchu "Azow", którego początki sięgają ochotniczego batalionu utworzonego w 2014 r., obecnie dowodzą odrębnymi formacjami z różnych rodzajów ukraińskich sił zbrojnych: Prokopenko w strukturach Gwardii Narodowej Ukrainy, a Biłecki w Siłach Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.



