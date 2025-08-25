W momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji władze w Kijowie zdecydowały się na zamknięcie granic dla mężczyzn, będących obywatelami Ukrainy.

Teraz, po ponad trzech latach w Radzie Najwyższej Ukrainy trwają prace nad projektem zmieniającym ustawę dotyczący zasad wyjazdu i wjazdu ukraińskich obywateli do swojej ojczyzny.

Aktualnie zakazem - z niewielkimi wyjątkami - objęci są mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat.

Ukraina. Zakaz wyjazdu dla mężczyzn. Projekt zmian w parlamencie

W związku z tym, że osoby poniżej 25. roku życia nie podlegają jednak obowiązkowi poboru podczas mobilizacji, obostrzenia wobec tej grupy mają zostać zniesione.

"Duża liczba obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 18 do 25 lat, którzy pracują lub studiują za granicą, nie mogła wrócić do swoich rodzin w Ukrainie od ponad trzech lat, ponieważ z powodu ustalonych ograniczeń nie byliby w stanie ponownie opuścić Ukrainy" - przekazano w uzasadnieniu.

Twórcy projektu przekonują też, że niektóre rodziny wysyłają za granicę swoje 17-letnie dzieci, bo po ukończeniu przez nie pełnoletności, nie będą już mogły opuścić kraju.

Wojna w Ukrainie. "Utrudnione kontakty z krewnymi i ojczyzną"

"Dla mężczyzn będących obywatelami Ukrainy w wieku od 18 do 25 lat (obecny zakaz - red.) stwarza poważne przeszkody w powrocie młodych ludzi do Ukrainy, stwarza trudności w utrzymywaniu kontaktów z krewnymi i ojczyzną" - czytamy.

Jak podaje ukraińskie espreso.tv, deputowani uważają za stosowne utrzymanie ograniczeń w opuszczaniu Ukrainy dla mężczyzn, którzy w bieżącym lub przyszłym roku skończą 25 lat.

Zmiana przepisów ma "usprawnić" stosowanie czasowych ograniczeń do opuszczania Ukrainy, a także budować zaufanie młodych obywateli do państwa i stwarzać warunki do powrotu tym, którzy wyjechali.

