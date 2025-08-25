Ukraina wypuści z kraju młodych mężczyzn? Nowy ruch władz
Ukraiński parlament pracuje nad zniesieniem zakazu wyjazdu z kraju dla młodych mężczyzn, którzy nie są objęci mobilizacją. Rada Najwyższa skierowała do komisji projekt regulujący zmiany. Jego twórcy wskazują, że aktualne przepisy utrudniają "utrzymanie kontaktów z krewnymi i ojczyzną" tym, którzy żyją poza granicami.
W momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji władze w Kijowie zdecydowały się na zamknięcie granic dla mężczyzn, będących obywatelami Ukrainy.
Teraz, po ponad trzech latach w Radzie Najwyższej Ukrainy trwają prace nad projektem zmieniającym ustawę dotyczący zasad wyjazdu i wjazdu ukraińskich obywateli do swojej ojczyzny.
Aktualnie zakazem - z niewielkimi wyjątkami - objęci są mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat.
Ukraina. Zakaz wyjazdu dla mężczyzn. Projekt zmian w parlamencie
W związku z tym, że osoby poniżej 25. roku życia nie podlegają jednak obowiązkowi poboru podczas mobilizacji, obostrzenia wobec tej grupy mają zostać zniesione.
"Duża liczba obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 18 do 25 lat, którzy pracują lub studiują za granicą, nie mogła wrócić do swoich rodzin w Ukrainie od ponad trzech lat, ponieważ z powodu ustalonych ograniczeń nie byliby w stanie ponownie opuścić Ukrainy" - przekazano w uzasadnieniu.
Twórcy projektu przekonują też, że niektóre rodziny wysyłają za granicę swoje 17-letnie dzieci, bo po ukończeniu przez nie pełnoletności, nie będą już mogły opuścić kraju.
Wojna w Ukrainie. "Utrudnione kontakty z krewnymi i ojczyzną"
"Dla mężczyzn będących obywatelami Ukrainy w wieku od 18 do 25 lat (obecny zakaz - red.) stwarza poważne przeszkody w powrocie młodych ludzi do Ukrainy, stwarza trudności w utrzymywaniu kontaktów z krewnymi i ojczyzną" - czytamy.
Jak podaje ukraińskie espreso.tv, deputowani uważają za stosowne utrzymanie ograniczeń w opuszczaniu Ukrainy dla mężczyzn, którzy w bieżącym lub przyszłym roku skończą 25 lat.
Zmiana przepisów ma "usprawnić" stosowanie czasowych ograniczeń do opuszczania Ukrainy, a także budować zaufanie młodych obywateli do państwa i stwarzać warunki do powrotu tym, którzy wyjechali.