Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Ukraina wybiera cele". Tak USA pomagają w atakach na Rosję. Media donoszą

Agata Sucharska

Agata Sucharska

USA wspierają Ukrainę w planowaniu ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną - informuje "Financial Times". Kijów wybiera cele, a Waszyngton dostarcza niezbędne informacje wywiadowcze - donoszą źródła. Cel to osłabienie rosyjskiej gospodarki i wywarcie presji na Władimira Putina. Amerykanie pragną iść jeszcze dalej - chcą, aby w działania te włączyło się całe NATO.

USA pomagają Ukrainie atakować Rosję
USA pomagają Ukrainie atakować RosjęHUR / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • USA wspierają Ukrainę w planowaniu ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną, dostarczając informacje wywiadowcze.
  • Celem współpracy jest osłabienie rosyjskiej gospodarki i wywarcie presji na Władimira Putina w celu rozpoczęcia negocjacji pokojowych.
  • Stany Zjednoczone zachęcają sojuszników z NATO do udzielenia podobnego wsparcia oraz analizują możliwość przekazania Ukrainie rakiet i dodatkowych danych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone od miesięcy wspierają Ukrainę w przeprowadzaniu dalekosiężnych ataków na rosyjskie obiekty energetyczne, w ramach wspólnej strategii mającej na celu osłabienie gospodarki Rosji i zmuszenie prezydenta Władimira Putina do negocjacji - podał w niedzielę "Financial Times".

"Ukraina wybiera cele, Waszyngton dostarcza dane". Nowe szczegóły wsparcia USA w wojnie

Według gazety, powołującej się na anonimowych ukraińskich i amerykańskich urzędników, Waszyngton dostarcza Kijowowi informacje wywiadowcze umożliwiające ataki na ważne rosyjskie obiekty energetyczne, w tym rafinerie znajdujące się daleko za linią frontu.

Z ustaleń "Financial Times" wynika, że amerykański wywiad pomaga Ukrainie m.in. w planowaniu tras, wysokości lotu i czasu operacji, co pozwala ukraińskim dronom dalekiego zasięgu unikać rosyjskiej obrony powietrznej.

Zobacz również:

Napięcie na przejściu granicznym Estonii z Rosją w Saatse
Świat

Rosyjscy żołnierze aktywni przy przejściu granicznym z Estonią. "Test dla NATO"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Jak wynika z informacji trzech osób znających szczegóły operacji, Stany Zjednoczone są zaangażowane we wszystkie etapy planowania.

    Jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że Ukraina wybiera cele, a Waszyngton dostarcza dane na temat ich słabych punktów.

    Rosjanie atakują infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W odwecie ma pomóc NATO

    Na początku tego miesiąca dwóch amerykańskich urzędników poinformowało agencję Reutera, że Waszyngton rozważa przekazywanie Ukrainie informacji wywiadowczych o dalekosiężnej infrastrukturze energetycznej Rosji, jednocześnie analizując możliwość wysłania rakiet, które mogłyby posłużyć do takich ataków.

    Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    USA poprosiły również sojuszników z NATO o udzielenie podobnego wsparcia.

    W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w "pozytywnej i konstruktywnej" rozmowie telefonicznej omawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem ataki Rosji na ukraiński system energetyczny.

    "Rozmawialiśmy o możliwościach wzmocnienia naszej obrony powietrznej oraz o konkretnych porozumieniach, nad którymi pracujemy. Są dobre opcje i solidne pomysły, jak naprawdę się wzmocnić" - napisał Zełenski na platformie X.

    Zobacz również:

    Donald Trump pomoże Ukrainie w atakach w głębi Rosji
    Wojna w Ukrainie

    Donald Trump podjął decyzję. Ukraina może liczyć na pomoc

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      Również Moskwa informowała w tym miesiącu, że Waszyngton i NATO regularnie przekazują Kijowowi dane wywiadowcze.

      - Korzystanie z całej infrastruktury NATO i Stanów Zjednoczonych do zbierania i przekazywania informacji Ukraińcom jest oczywiste - powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

      Źródło: Reuters

      Zobacz również:

      Stany Zjednoczone przymierzają się do kolejnej umowy z Ukrainą
      Wojna w Ukrainie

      Nowa wersja umowy mniej korzystna dla Kijowa? "Byliśmy gotowi podpisać"

      Dawid Skrzypiński
      Dawid Skrzypiński
      Flotylla Sumud była wycieczką? Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" o słowach GrabcaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze