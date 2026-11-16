W skrócie Ukraińskie drony tracą łączność przy prędkości powyżej 161 km/h, co uniemożliwia skuteczne przechwytywanie rosyjskich odrzutowych dronów Shahed.

Chargé d'affaires Ukrainy w USA Denys Sienik potwierdził trwające od siedmiu dni ograniczenia systemu.

Prezydent Donald Trump oświadczył, że nic nie słyszał o problemach z systemem.

Ukraińcy nie otrzymali żadnej konkretnej informacji od siedmiu dni - alarmuje Sienik.

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Ukraińcy w ostatnich dniach ponownie zmagają się z kłopotami technicznymi dotyczącymi systemu Starshield. Chodzi o ograniczenia nałożone na terminale. W efekcie drony przechwytujące rosyjskie cele tracą łączność z operatorami przy prędkości przekraczającej 161 km/h. "Po prostu nie są w stanie dogonić rosyjskich odrzutowych Shahedów" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W ostatnich godzinach doszło do wielu ataków Rosjan, a ukraiński przywódca podkreśla, że wiele z uderzeń jest skutecznych, bo wciąż obowiązują ograniczenia prędkości wzdłuż linii frontu i na terenach tymczasowo okupowanych przez rosyjskie wojska.

Wojna w Ukrainie. Kłopoty z systemami Starshield, Rosja atakuje

Głos w sprawie zabrał też ukraiński chargé d'affaires w USA Denys Sienik.

"Dziś mija siódmy dzień, odkąd na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy obowiązują ograniczenia prędkości dla systemu Starshield. Ani Pentagon, ani firma SpaceX nie udzielają w sprawie żadnych odpowiedzi, nie ma żadnych wyjaśnień" - napisał w oświadczeniu dyplomata.

Sienik stwierdził, że z ambasadą Ukrainy skontaktowały się media amerykańskie i przekazały odpowiedzi Pentagonu na ich pytania. Departament wojny stwierdził, że "nie istnieją żadne ograniczenia".

"Chcę to powiedzieć jasno. To oświadczenia sprzeczne z rzeczywistą sytuacją. Mogę potwierdzić, że ograniczenia naprawdę istnieją" - dodał Sienik. Zaapelował o pilne wyjaśnienie i rozwiązanie problemów, wskazując, że mają one wpływ na działania defensywne Ukrainy. "Siedem dni bez odpowiedzi to zbyt długo" - ocenił ukraiński dyplomata.

Głos w sprawie zabrał w poniedziałek prezydent USA, gdy PAP zapytała go o to, czemu system Starshield objęty jest ograniczeniami. Donald Trump odparł, że nie wie, czy tak faktycznie jest oraz że "nic o tym nie słyszał".

Kłopoty z systemami Starlink/Starshield. To kolejny raz

To kolejny raz, gdy Ukraina zmaga się z komplikacjami dotyczącymi działania systemu Starshield. Wcześniej sytuacja taka miała miejsce na początku października. Wtedy głos zabrał Elon Musk, twierdząc, że jeśli nałożono jakieś ograniczenia, to odpowiadają za to władze, bo pod ich jurysdykcją znajdują się te systemy.

Pełne działanie technologii przywrócono po około 10 dniach.

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Źródła: RBC Ukraine, Reuters



