Ukraina współpracuje z firmą z USA, spektakularne efekty. "Żaden inny dron"

W skrócie Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na rosyjską platformę wiertniczą na Morzu Czarnym przy użyciu drona MQ-35 V-BAT produkowanego przez Shield AI.

Dron V-BAT umożliwia prowadzenie obserwacji z dużej odległości, co pozwala na zbieranie szczegółowych informacji wywiadowczych bez zbliżania się do celu.

Współpraca ukraińskich żołnierzy z amerykańskim producentem dronów umożliwia obustronną wymianę informacji i ulepszanie sprzętu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Na początku marca bieżącego roku ukraińskie wojsko przeprowadziło spektakularny atak na wrogie siły - ofiarą uderzenia padła platforma wiertnicza na Morzu Czarnym, gdzie swoją operację przeprowadzali rosyjscy żołnierze.

Atak udało się przeprowadzić dzięki wyjątkowemu sprzętowi na wyposażeniu ukraińskiej armii - dronowi MQ-35 V-BAT, produkowanemu przez amerykańską firmę Shield AI.

Ukraina - Rosja. Współpraca z firmą z USA przynosi spektakularne efekty

Operujący bezzałogowcem specjaliści zauważyli akcję wojska, wezwali na pomoc flotę dronów, a gdy na platformie wylądował specjalistyczny śmigłowiec Ka-27, aby ewakuować personel i sprzęt, uderzyli bezpośrednio w niego - powodując straty o łącznej wartości ponad 1,5 miliona dolarów i pozbawiając Rosjan kluczowego punktu do ataków.

Uderzenie to było jednym z pierwszych przejawów zmiany ukraińskiego podejścia do prowadzenia wojny - koncentrowania się na przeprowadzaniu wyjątkowo bolesnych ataków w głębi terytorium kontrolowanego przez Rosję. V-BAT okazuje się dla niej kluczowy.

- Koncentrujemy się na celach, które są drogie, mają wartość strategiczną lub są trudne do zastąpienia - wyjaśniał w rozmowie z CBS News jeden z operatorów tego sprzętu, wyjaśniając, że jedną z największych zalet bezzałogowca jest zasięg.

- Ponieważ V-BAT może prowadzić obserwację z dużej odległości, jesteśmy w stanie potwierdzić, co się znajduje w bardzo oddalonym miejscu, zebrać szczegółowe obrazy i dostarczyć informacji wywiadowczych bez zbliżania się do celu - wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. "Nie mogą z nim konkurować"

W ostatnich miesiącach Ukraina, jak stwierdził minister obrony Mychajło Fedorow, podwoiła liczbę ataków na obszary oddalone od linii frontu. Celem ukraińskich ataków regularnie padały tankowce na Morzu Czarnym i rafinerie położone w głębi Rosji.

- Używamy kilku innych systemów, ale żaden z nich nie oferuje takiego zasięgu jak V-BAT. Nie mogą z nim konkurować pod względem wytrzymałości ani łączności - wyjaśniał ukraiński żołnierz.

Dron zawdzięcza swoją skuteczność wykorzystaniu najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, ale także współpracy wojskowych z Ukrainy z producentem bezzałogowców. Ukraińscy żołnierze regularnie dzielą się z firmą szczegółami operacji, które pozwalają później unowocześnić sprzęt.

- Cały czas pracujemy jako zespół. My wysyłamy drony w teren i zbieramy kluczowe informacje wywiadowcze, a oni otrzymują informacje zwrotne, które pozwalają im poprawić jakość swojego produktu. Zyskują obie strony - wyjaśniał operator drona.

Źródło: CBS News





Kowal uderza w Millera w "Gościu Wydarzeń": Chodzić i pluć po innych każdy potrafi Polsat News Polsat News