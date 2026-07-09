W skrócie Mer Lwowa Andrij Sadowy oraz szef gabinetu prezydenta Kyryło Budanow potępili uczestników zamieszek, do jakich doszło w środę we Lwowie.

Władze miejskie zapowiadają wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które brały udział w aktach wandalizmu. Sadowy nazwał zamieszki "haniebnym zachowaniem".

Do zamieszek w dzielnicy Sychów we Lwowie doszło po zatrzymaniu przez wojsko 30-latka uchylającego się od służby wojskowej, podczas których tłum przewrócił samochód armii

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W środę wieczorem w dzielnicy Sychów we Lwowie wybuchły zamieszki po tym, jak wojsko zatrzymało 30-latka poszukiwanego w związku z uchylaniem się od służby wojskowej. Tłum zaczął niszczyć należący do armii samochód i w końcu go przewrócił. Na miejscu pojawiła się policja, która według świadków obawiała się użyć wobec mieszkańców siły.

"Haniebne zachowanie". Mer Lwowa o zamieszkach w mieście

W czwartek mer Lwowa Andrij Sadowy opublikował oświadczenie, w którym nazwał zamieszki "haniebnym zachowaniem", jednak podkreślił, że nie świadczy ono o wszystkich mieszkańcach Lwowa, spośród których 58 tys. walczy na froncie.

"To, co widzieliśmy wczoraj we Lwowie, jest bardzo niepokojące. To jeszcze nie diagnoza, ale już symptom. (…) Haniebne zachowanie grupy ludzi nie jest w stanie zniszczyć reputacji społeczności, ale rzuciło na nią cień" - podał Sadowy.

Mer Lwowa w krytyce mieszkańców biorących udział w zamieszkach nawiązał do zeszłorocznych protestów przeciwko likwidacji służby antykorupcyjnej NABU

"W zeszłym roku młodzież wyszła na ulice z transparentami i broniła swojego stanowiska. Ja też tam byłem. Takie czyny budzą szacunek. (…) Bądźcie mądrzy!" - zaapelował Sadowy.

"I przestańmy wreszcie nazywać żołnierzy 'pracownikami TCK'. Możemy dyskutować o funkcjonowaniu instytucji państwowych. Jednak utrudnianie żołnierzom wykonywania obowiązków służbowych, niszczenie mienia czy branie prawa w swoje ręce - to niedopuszczalne" - ocenił włodarz Lwowa.

"To niedopuszczalne". Tłum przewrócił samochód należący do wojska

W ocenie Sadowego nagrania z wczorajszych zamieszek "budzą smutek i wstyd". Mer w oświadczeniu ponowił zapewnienia, że wobec mieszkańców, którzy w środowy wieczór byli zaangażowani w akty wandalizmu, zostaną wyciągnięte konsekwencje.

"W czwartym roku wojny na pełną skalę Ukraina pozostaje państwem prawa. Prawo musi być jedno dla wszystkich. Wydarzenia wczorajszego wieczoru muszą zostać poddane odpowiedniej ocenie prawnej. Wszyscy, którzy złamali prawo, muszą ponieść odpowiedzialność" - stwierdził mer.

"Rosja jest dziś najbardziej zainteresowana tym, by Ukraińcy zaczęli walczyć między sobą. Każdy konflikt wewnętrzny natychmiast staje się narzędziem wrogiej propagandy" - napisał Sadowy.

Budanow po zamieszkach we Lwowie: Oczekuję sprawiedliwej reakcji

Wydarzenia we Lwowie skomentował także szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego i były szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow.

"Jeśli dzisiaj zrywasz ubranie i bijesz żołnierza swojej armii, pomyśl, kto jutro będzie cię chronił przed wrogą armią, która będzie tak samo bić i zrywać ubranie, ale już z ciebie. Oczekuję sprawiedliwej reakcji ze strony organów ścigania na wydarzenia we Lwowie" - napisał polityk.





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