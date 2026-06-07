W skrócie Ukraińska strategia wojskowa zmienia priorytety, skupiając się obecnie na wymierzeniu Rosji bardziej dotkliwego ataku niż na wyzwoleniu terytorium.

Nowy plan polega na wykorzystaniu dronów do atakowania i blokowania drogi R-280, ważnej dla rosyjskiego zaopatrzenia Krymu.

Celem tej strategii jest stabilizacja frontu i powstrzymanie rosyjskich działań ofensywnych, jednak powodzenie zależy od przewagi Ukrainy w zakresie użycia dronów.

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W 2023 roku Ukraina postanowiła odbić zajęte ziemie, blokując rosyjski korytarz lądowy do Krymu. Szeroko zakrojony kontratak zakończył się jednak niepowodzeniem.

Dziennik "The Telegraph" podaje, że po latach Ukraińcy wracają do tej samej strategii, choć z pewnymi modyfikacjami. Autorzy publikacji zauważyli, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pozycja Moskwy osłabła, a Ukraina zdołała ustabilizować linię frontu.

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To nie czołgi, myśliwce czy uzbrojona piechota mają odegrać kluczową rolę, a drony. Bezzałogowce, które dają Ukrainie przewagę w uderzeniach z powietrza, mają zostać wykorzystane do blokowania drogi R-280, łączącej rosyjski Rostów nad Donem z okupowanymi ukraińskimi terytoriami, w tym Krymem.

Droga - jak opisuje "The Telegraph" - stała się jednym z głównych celów ukraińskich nalotów. W ostatnich tygodniach płonęły tam ciężarówki, cysterny z cennym dla Rosji paliwem oraz inne pojazdy zaopatrujące rosyjską armię.

Strategia, podobnie jak w 2023 roku, opiera się zatem na izolacji Krymu. Jeden z twórców pierwotnego planu gen. Mychajło Zabrodski przekonuje, że obecne możliwości ukraińskich dronów tym razem umożliwią osiągnięcie sukcesu.

- Po niepowodzeniu (w 2023 roku - red.) pomysł izolacji Krymu powrócił. Obecnie ilość i jakość dronów szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy pozwalają nam wdrożyć taki plan - cytuje generała "The Telegraph".

Ukraina chce zmusić Rosję do zakończenia wojny. Jest ryzyko

Głównym celem nowych uderzeń - jak podaje brytyjski dziennik - nie jest wyzwolenie okupowanych terenów, lecz stabilizacja frontu i powstrzymanie rosyjskiego natarcia. Ukraińcy chcą wymusić na Rosji zakończenie wojny.

- Cały pomysł polegał na tym, że jeśli nie będą w stanie wesprzeć frontu, to wojna lądowa będzie martwa - wojna lądowa w tej strefie się skończy - powiedział były minister obrony Ukrainy Andrij Zagorodniuk.

Jednocześnie doprowadzenie do pokoju będzie wymagało od ukraińskich sił utrzymania wypracowanej przewagi. Jeśli Rosja osiągnie nowe zdolności dronowe, będzie to kolejny problem dla Kijowa.

Źródła: "The Telegraph", Unian





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