W skrócie Ukraina wprowadziła reformę armii obejmującą wyższe wynagrodzenia dla żołnierzy i kontrakt na określony czas, po którym przysługują przerwy w służbie.

Reforma umożliwia żołnierzom podpisanie kontraktu na 10–24 miesiące, z możliwością co najmniej sześciomiesięcznej przerwy oraz przedłużenia w zależności od stażu.

Zmiany mają poprawić morale i zmniejszyć dezercję, jednak spotkały się z krytyką ze strony żołnierzy i ekspertów, którzy zwracają uwagę na inne problemy niż wysokość wynagrodzeń.

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Wprowadzona niedawno reforma zakłada, że żołnierze ukraińskiej armii nie będą już musieli zobowiązywać się do walki do końca wojny. Zamiast tego będą oni mogli podpisać kontrakt na czas określony od 10 do 24 miesięcy.

Po jego wypełnieniu, żołnierze będą mogli przejść na sześć miesięcy w stan spoczynku i cieszyć się życiem jako cywile. Okres ten będzie mógł być przedłużany w oparciu o staż w wojsku. Osoby, które służą w armii od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, będą mogły liczyć nawet na 18 miesięcy przerwy.

Reforma przewiduje również zwiększenie wynagrodzenia dla żołnierzy walczących w pobliżu linii frontu. Przykładowo żołnierz piechoty będzie mógł liczyć miesięcznie na ok. 300 tys. hrywien, czyli ponad 25 tys. złotych.

Reforma ukraińskiej armii. Kijów ma problem z dezercją

Nowe przepisy mają na celu poprawić morale żołnierzy, zmniejszyć liczbę dezerterów oraz zachęcić Ukraińców do wstąpienia do armii. W styczniu minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow informował, że dotychczas z wojska ukraińskiego zdezerterowało ok. 200 tys. żołnierzy.

Mimo to reforma spotyka się z dużą krytyką wśród żołnierzy - informuje "Financial Times". Jeden z nich w rozmowie z gazetą stwierdził wprost, że są to "okruchy z pańskiego stołu".

Część żołnierzy zwraca uwagę, że zwolnienie ze służby tylko na kilka miesięcy sprawi, że ich sytuacja ulegnie poprawie. - Nikt nie zatrudni cię w cywilu wiedząc, że nadal jesteś własnością rządową - stwierdził jeden z wojskowych i dodał, że po powrocie do służby nie ma gwarancji do jakiego oddziału się trafi.

Jednocześnie niektórzy zwracają uwagę, że Ukrainie już i tak brakuje żołnierzy, a częściowa demobilizacja może jeszcze dodatkowo pogłębić problem. Dodatkowo eksperci zwracają uwagę, że podwyżka pensji raczej nie sprawi, że liczba nowych rekrutów znacząco wzrośnie.

- Niechęć do wstąpienia do armii nie wynika z niskich pensji. Bardziej chodzi o strach, że dostanie się złego dowódcę, że się umrze albo nie otrzyma odpowiedniego treningu - stwierdził w rozmowie z "FT" Anton Hruszecki, dyrektor kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.





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