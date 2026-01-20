Wojna w Ukrainie
Ukraina w ogniu rosyjskich ataków. Tysiące budynków straciło ogrzewanie

W nocy doszło do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W regionie Kijowa ponad 5,5 tysiąca bloków i wieżowców pozostaje bez ogrzewania. Trafiona została także infrastruktura krytyczna w obwodzie winnickim. Tymczasem Ukrainę ściska siarczysty mróz. Władze informują o pierwszych ofiarach i rannych.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Choć najpoważniej ucierpiała stolica kraju, uderzenia odnotowano także w Dnieprze, Zaporożu i Winnicy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosja wykorzystała ponad 300 dronów i "znaczne" liczby pocisków balistycznych.

Ukraina. Kijów w kryzysie. Brakuje ogrzewania i wody

Kijów od tygodni mierzy się z poważnymi awariami w dostawach prądu i ciepła do mieszkań. Agencja Unian opisuje to jako "niepohamowany kryzys", który po regularnych atakach urasta do nieznanej wcześniej skali. We wtorek rano 5635 bloków i wieżowców pozostawało bez ogrzewania.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował w swoich mediach społecznościowych, że prawie 80 proc. z tych budynków to domy, do których 9 stycznia udało się przywrócić dostawy ciepła po wcześniejszych atakach.

"Lewy brzeg Kijowa w wyniku dzisiejszego ataku pozostaje bez dostaw wody" - dodał Kliczko.

Ofiara kolejnego nocnego ataku Rosji na Ukrainę

Ponadto w obwodzie kijowskim zginął 50-letni mężczyzna.

"Został śmiertelnie ranny. Lekarze walczyli o jego życie, ale niestety nie mogli go uratować. Zmarł na miejscu" - podał szef regionalnej administracji Mykoła Kalashnyk.

Jak dodał wojskowy, w wyniku nocnej akcji Rosjan uszkodzone zostały również budynki dwóch stacji benzynowych.

    "Syreny nadal wyją. Proszę mieszkańców regionu, aby nie ignorowali tych sygnałów ostrzegawczych" - zaapelował.

    Ukraina. Trafiona infrastruktura krytyczna w obwodzie winnickim

    Natomiast w obwodzie winnickim podczas nocnego uderzenia Rosjan trafiono obiekt infrastruktury krytycznej.

    "Na szczęście nie było ofiar. (…) Dziękuję siłom obrony przeciwlotniczej za ochronę" - napisała w komunikacie szefowa Regionalnej Administracji Wojskowej w Winnicy Natalia Zabolotna.

    Służby ratunkowe Ukrainy poinformowały również, że w obwodzie połtawskim wybuchły pożary w kilku miejscach. Do akcji skierowano pociągi strażackie. W kilku regionach Ukrainy występują utrudnienia w ruchu kolei.

    Państwowa rosyjska agencja prasowa Ria Nowosti podała, że Rosja przeprowadziła ataki z użyciem broni powietrznej, morskiej i lądowej, a także dronów.

    Źródła: Unian, Ukrinform

