W skrócie Rosyjski resort obrony poinformował o zestrzeleniu dalekosiężnego pocisku, który pochodził z Ukrainy.

Bloomberg podkreśla, że takie zdarzenie mogłoby oznaczać rozpoczęcie nowego etapu w rozwoju ukraińskiej broni dalekiego zasięgu, nad którą pracuje firma Fire Point.

Ukraiński pocisk balistyczny FP-9 wciąż jest podobno przedmiotem testów, a jego przewidywany zasięg wynosi około 850 kilometrów.

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Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przekazało, że obrona powietrzna kraju zestrzeliła kilka pocisków, które nadleciały ze strony Ukrainy. Wśród nich znaleźć miał się "dalekosiężny operacyjno-taktyczny pocisk powietrzny".

Strona ukraińska nie potwierdziła tych doniesień. Agencja Bloomberga sugeruje jednak, że doniesienia Rosjan mogą być prawdą - od jakiegoś czasu ukraińska firma Fire Point pracowała bowiem nad tego rodzaju bronią.

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Rosyjskie ministerstwo w swoim oświadczeniu nie napisało, o jaki konkretnie rodzaj pocisku chodzi. Bloomberg zauważa jednakowoż, że doniesienia pojawiają się na krótko po tym, jak Fire Point ogłosiła końcowy etap testów rakiety balistycznej FP-9.

Główny konstruktor ukraińskiego przedsiębiorstwa Denis Shtilerman informował w ubiegłym miesiącu, że testy lotnicze odbędą się jeszcze tego lata lub na początku jesieni, gdy zakończą się ostateczne prace nad silnikiem.

Bloomberg zauważa, że jeśli potwierdzi się, że Ukraińcy wystrzelili w stronę Rosji swój pocisk balistyczny, będzie to "nowy etap w rozwoju ukraińskiej broni dalekiego zasięgu własnej produkcji, która dotychczas była reprezentowana głównie przez drony i pociski manewrujące".

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FP-9 ma mieć zasięg ok. 850 km i zdolność do uderzeń w głąb Rosji. W rozmowie z agencją Unian ekspert lotniczy Konstantin Kryvolap wskazywał, że to właśnie na terenie kraju wroga testowana będzie skuteczność pocisku.

- Nie mamy miejsca, gdzie moglibyśmy przetestować tę rakietę. Dlatego teren szkoleniowy będzie rozległym terytorium bagien Rosji. I tam je wystrzelimy - przekonywał specjalista.

Dodał jednak, że jeszcze nie została podjęta ostateczna decyzja co do tego, czy faktycznie test zostanie przeprowadzony w państwie agresora.

Źródło: Bloomberg, Unian





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