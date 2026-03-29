W skrócie Rosyjski port Ust-Ługa został uszkodzony po ukraińskim ataku dronów, w wyniku którego wybuchł pożar, ale nie odnotowano ofiar.

Władze rosyjskie poinformowały, że tej nocy nad różnymi obwodami Rosji zestrzelono łącznie 203 bezzałogowce.

Po atakach zawieszono załadunek ropy w portach Primorsk i Ust-Ługa nad Zatoką Fińską, a około 40 rosyjskich tankowców utknęło na wodach Zatoki Fińskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły nowe uderzenie na terytorium Federacji Rosyjskiej. O kolejnym już ataku na port Ust-Ługa poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko.

Wojna w Ukrainie. Port Ust-Ługa kolejny raz stał się celem ataku dronów

Alarmy powietrzne w obwodzie leningradzkim rozbrzmiały przed godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Drozdenko informował w jednym z pierwszych wpisów w sieci, że ze względu na nalot dronów i działanie obrony powietrznej "prędkość internetu może być ograniczona".

Gubernator przekazał następnie, że w ciągu całej nocy nad obwodem zneutralizowano 31 statków bezzałogowych.

Z kolei chwilę po godz. 4 nad ranem Aleksander Drozdenko nadmienił, że "uszkodzony został port w Ust-Łudze", jednak nie odnotowano ofiar. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, które przystąpiły do gaszenia pożaru.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej przekazało natomiast w wydanym komunikacie, że łącznie nad kilkoma regionami kraju zestrzelono 203 bezzałogowce. Drony zaatakowały m.in. obwód briański, biełgorodzki, woronerski, orłowski, twerski, smoleński czy moskiewski.

Ukraina uderza w rosyjskie porty. Kolejny taki cios w ciągu kilku dni

To nie pierwszy raz, kiedy położony nad Bałtykiem port Ust-Ługa stał się celem ukraińskich ataków. Do poprzedniego uderzenia na ten obiekt doszło kilka dni temu, wówczas na miejscu również rozszalał się pożar.

Reuters, powołując się na źródła, przekazał w środę, że po przeprowadzonych atakach rosyjskie porty nad Zatoką Fińską w Primorsku i Ust-Łudze zawiesiły załadunek ropy naftowej.

Poprzednie ataki na strategiczny rosyjski port spowodowały tak rozległe pożary, że unoszący się znad obiektu dym widoczny był z Finlandii.

Z kolei w sobotę estońska marynarka wojenna przekazała, że w związku z atakami na wspomniane obiekty, około 40 tankowców należących do rosyjskiej "floty cieni" utknęło na wodach Zatoki Fińskiej. Statki były na kursie do portów w rejonie Petersburga.

