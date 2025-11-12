Wojna w Ukrainie
Ukraina uderzyła w skład wrogiej amunicji. "Liczne eksplozje i pożar"

Siły ukraińskie zaatakowały wrogi skład amunicji i infrastrukturę zakładu Stavrolen w Rosji - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W rejonie ataku zanotowano liczne eksplozje oraz pożar. Sytuacja na froncie nadal pozostaje trudna.

Siły ukraińskie zaatakowały rosyjski skład amunicji i zakład "Stavrolen"
Siły ukraińskie zaatakowały rosyjski skład amunicji i zakład "Stavrolen"

W skrócie

  • Siły ukraińskie przeprowadziły atak na rosyjski zakład Stavrolen oraz skład amunicji w Donbasie.
  • Po atakach odnotowano liczne eksplozje i pożary, a skutki działań są obecnie ustalane.
  • Sytuacja na froncie pozostaje trudna, wojska ukraińskie wycofały się z kilku pozycji, a Rosja kontynuuje natarcie.
Stavrolen, należący do państwowego koncernu Łukoil, znajduje się w kraju stawropolskim na terenie Rosji. Zakład prowadzi pełny cykl przetwórstwa surowców węglowodorowych i produkuje polimery do produkcji materiałów kompozytowych, części karoserii, uszczelnień i izolacji do różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Ponadto firma wytwarza komponenty do bezzałogowych statków powietrznych.

"W rejonie ataku odnotowano liczne eksplozje i pożar. Trwa ustalanie skutków ataku" - przekazało w opublikowanym na platformie Telegram oświadczeniu centrum prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

    Ukraińskie siły zaatakowały rosyjski skład amunicji

    Sztab poinformował także, że w celu osłabienia możliwości ofensywnych przeciwnika, zaatakowano skład amunicji na okupowanym terytorium w miejscowości Nowyj Świt w obwodzie donieckim.

    "Odnotowano trafienie do celu i wybuchy. Stopień wyrządzonych szkód jest w trakcie ustalania" - dodał Sztab.

    Siły obronne Ukrainy nadal podejmują wszelkie działania, które mają na celu osłabienie potencjału militarnego i gospodarczego Rosji oraz zmuszenie Kremla do zaprzestania zbrojnej agresji w Ukrainie.

    Ukraina. Sytuacja na froncie nadal pozostaje trudna

    Przypomnijmy, że sytuacja na froncie nadal pozostaje trudna. We wtorek poinformowano, że wojska ukraińskie wycofały się ze swoich pozycji w pobliżu pięciu miejscowości w obwodzie zaporoskim. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski przekazał, że rosyjskim wojskom udało się zdobyć trzy miejscowości.

    "Agresor zwiększył aktywność w obwodzie zaporoskim, wykorzystując warunki pogodowe - gęstą mgłę - do infiltracji między naszymi pozycjami" - napisał Syrski na Telegramie.

    Naczelny dowódca dodał, że walki były zacięte. Ponadto podkreślił, że "sytuacja znacznie się pogorszyła na osiach Oleksandriwka i Hulajpole, gdzie wróg wykorzystuje przewagę liczebną".

    Tymczasem wojska rosyjskie ciągle kontynuują natarcie w sąsiednich obwodach - dniepropietrowskim i donieckim. Jednym z ich głównych celów jest miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim. Na początku listopada stacjonowało tam około 300 rosyjskich żołnierzy.

    Źródło: Censor.net

