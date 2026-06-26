Ukraina uderzyła w obwodzie tulskim. "Mieszkańcy zgłaszają dziwny zapach"

W skrócie W obwodzie tulskim w centralnej Rosji w nocy z czwartku na piątek spadły ukraińskie drony, powodując uszkodzenia zakładów chemicznych "Azot" w Nowomoskowsku i infrastruktury elektroenergetycznej.

Rosyjski gubernator poinformował o zniszczeniu 73 ukraińskich dronów podczas nocnych ataków, a w ataku ucierpiała jedna osoba i czasowo wstrzymano pracę moskiewskich lotnisk.

Wołodymyr Zełenski ogłosił rozpoczęcie 40-dniowej operacji obejmującej ataki na cele oddalone od linii frontu w Rosji z użyciem dronów i pocisków manewrujących.

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"Obwód tumski znów stał się celem masowego ataku ukraińskich dronów" - przekazał rosyjski gubernator Dmitrij Miliajew. Włodarz potwierdził, że uszkodzona została sieć elektroenergetyczna w regionie oraz "obiekt przemysłowy w Nowomoskowsku".

Jak podaje Ukraińska Prawda, powołując się na analityków, rzeczony obiekt to największe w obwodzie i jedne z największych w Rosji zakłady chemiczne "Azot".

"Przez kilka godzin w mieście słychać było eksplozje i loty bezzałogowych statków powietrznych. Mieszkańcy zgłaszają dziwny zapach amoniaku w powietrzu i problemy z zasilaniem" - podał OSINT-owy kanał Exilnova.

Uderzenie w "Azot" w Nowomoskowsku, ukraińskie drony znów celne

Według Miłajewa w ciągu nocnych ataków na obwód tulski Rosjanom udało się zniszczyć 73 ukraińskie drony, ale nie jest jasne, ile statków dosięgnęło celu.

"Azot" w Nowomoskowsku to jeden z największych zakładów chemicznych w Rosji, czołowy producent amoniaku, kwasu azotowego, metanolu i nawozów mineralnych. Według ukraińskich analityków w zakładach produkowane są także materiały wybuchowe oraz amunicja, które wykorzystywane są następnie na froncie ukraińskim.

Według informacji przekazanych przez gubernatora Milajewa w ataku ucierpiała jedna osoba. W związku z nocnymi atakami pracę wstrzymały moskiewskie lotniska - Domodiedowo i Szeremietiewo.

Zełenski ogłosił 40-dniową operację, chce zmusić Rosję do zawarcia pokoju

W czwartek Wołodymyr Zełenski poinformował, że wydał zgodę na przeprowadzenie 40-dniowej operacji, której celem będzie zmuszenie Rosji do powrotu do stołu negocjacyjnego i zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy ogłosił decyzję po spotkaniu z szefem Służb Bezpieczeństwa Ukrainy Jewgienijem Chmarą.

Zełenski zaznaczył, że 40-dniowa operacja obejmuje "sankcje średniego i dalekiego zasięgu", czyli bezpośrednie ataki na cele na terytorium Rosji oddalone od linii frontu z użyciem dronów i pocisków manewrujących średniego i dalekiego zasięgu.





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