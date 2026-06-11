Ukraina uderzyła w nocy, potężny atak. Kilkaset dronów na rosyjskim niebie

W skrócie Ukraina przeprowadziła skuteczny atak na rosyjską rafinerię Afipski, powodując pożar i przerwę w pracy obiektu.

W wyniku ataku odłamki drona uszkodziły budynek mieszkalny w Krasnodarze i zraniły trzy osoby w regionie.

Wybuchy i uszkodzenia infrastruktury odnotowano również na okupowanym Krymie oraz w Sewastopolu doszło do ograniczeń w dostępności paliwa.

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W nocy ze środy na czwartek siły Ukrainy przeprowadziły serię udanych ataków na rosyjski Kraj Krasnodarski. Wśród celów ukraińskich dronów i pocisków znalazła się także rafineria ropy naftowej w miejscowości Afipski.

"Szczątki drona spadły na wieś Afipski, powodując pożar na terenie rafinerii ropy naftowej" - przekazano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Kraju Krasnodarskiego na Telegramie.

Ukraina uderzyła w Rosji. Rafineria Afipski w ogniu

Po kilku godzinach wojskowi poinformowali o zakończeniu akcji gaśniczej w obiekcie. "W operacji uczestniczyły 34 osoby i 12 jednostek sprzętu, w tym personel rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych" - przekazano.

Rafineria Afipski to jeden z najistotniejszych dla Rosjan obiektów przetwórstwa ropy. Odpowiada przede wszystkim za dostawy paliwa dla rosyjskiej armii walczącej w Ukrainie.

W sumie przetwarza ona ok. 6,25 mln ton surowca rocznie - ok. 2 proc. całej rosyjskiej produkcji, co sprawia, że regularnie staje się celem ukraińskich uderzeń. Ostatni raz Ukraina uderzyła w nią w marcu.

Wieniamin Kondratjew, gubernator Kraju Krasnodarskiego, przekazał z kolei w mediach społecznościowych informację o odłamkach drona, które spadły na budynek mieszkalny w Krasnodarze.

"Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i specjalne. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne" - napisał. Jak dodał, celem ataku stał się także rejon siewierski, gdzie w wyniku upadku odłamków ranna została jedna osoba.

Wojna w Ukrainie. Seria uderzeń na Krymie

Wybuchy po ukraińskich uderzeniach były także słyszane na Krymie, gdzie, jak informuje Ukraińska Prawda, doszło do uszkodzenia dwóch mostów w Armiańsku i kilku eksplozji na pobliskich autostradach.

Wybuchy pojawiły się także w Sewastopolu. Lokalne władze przekazały, że w mieście nie będzie można w czwartek kupić paliwa, jako że cysterny nie mogły do niego dotrzeć. Mieszkańcy Półwyspu od tygodni mierzą się z poważnym kryzysem paliwowym.

Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że w całym kraju siły rosyjskie przechwyciły łącznie 330 ukraińskich dronów nad jedenastoma regionami, w tym m.in. Krajem Krasnodarskim, obwodem moskiewskim i okupowanym Krymem.





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