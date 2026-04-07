W skrócie Atak ukraińskich dronów na port w Noworosyjsku uszkodził rurociągi naftowe, co doprowadziło do niemal całkowitego wstrzymania transportu.

Według agencji Unian i analityków ze społeczności CyberBoroshno, atak może spowodować bezpośredni spadek wpływów walutowych z eksportu ropy naftowej.

Gubernator Wieniamin Kondratjew potwierdził, że w wyniku uderzenia rannych zostało osiem osób, a uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy.

Agencja Unian poinformowała, że poniedziałkowy atak dronów z Ukrainy na port w rosyjskim Noworosyjsku uszkodził rurociągi naftowe w pobliżu nabrzeży terminali. Świadczą o tym opublikowane zdjęcia satelitarne.

"Uszkodzeniu uległo kilka obszarów terminalu naftowego: uszkodzono rurociągi naftowe w pobliżu nabrzeży nr 1 i nr 2, a także samo nabrzeże nr 2. Ponadto odnotowano uderzenie w rurociąg naftowy w innej strefie załadunkowej" - zauważyli analitycy, na których powołuje się Unian.

Jednocześnie analitycy tzw. białego wywiadu ze społeczności CyberBoroshno zauważyli, że uszkodzenie dwóch głównych nabrzeży i węzłów oznacza wstrzymanie transportu.

"Ekonomiczny skutek ataku polega na bezpośrednim spadku wpływów walutowych z eksportu ropy naftowej, który stanowi jedno z głównych źródeł finansowania rosyjskiej machiny wojennej. Każdy dzień przestoju terminalu oznacza utratę milionów dolarów z tytułu sprzedaży ropy naftowej" - podkreślono w raporcie.

Z informacji, do których dotarł Unian, wynika, że drony, które brały udział w ataku, to maszyny jednostki "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Źródła podały, że uszkodziły one sześć z siedmiu stanowisk załadunku i rozładunku ropy naftowej z tankowców. Ucierpiała również infrastruktura naziemna terminalu.

Przypomnijmy, że Ukraińcy uderzyli w kompleks przeładunkowy Szescharis w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jest to największy terminal naftowy w południowej Rosji. Mieści się on w mieście portowym Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

Gubernator kraju krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew potwierdził, że w wyniku uderzenia rannych zostało osiem osób, w tym dwoje dzieci, a uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy.

Kondratjew dodał ponadto, że ze względu na atak w innych miastach regionu, w tym m.in. w Soczi, wprowadzony został stan najwyższej gotowości.

Dodajmy, że w trakcie uderzenia zaatakowany został nie tylko sam port, ale także fregata rakietowa i platforma wiertnicza. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na wpis Roberta "Madiara" Browdiego na Telegramie - dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy - celem była fregata "Admirał Grigorowicz" oraz platforma "Siwasz".

Dodajmy, że Noworosyjsk stał się kluczową bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej po tym, jak wiele statków zostało tam przeniesionych w wyniku wielokrotnych ukraińskich ataków na okupowany Krym.

Źródła: Unian, The Kyiv Independent, Reuters

