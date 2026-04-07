Ukraina uderzyła w kluczowy rosyjski port. Uszkodzone rurociągi naftowe
Atak ukraińskich dronów na port w Noworosyjsku uszkodził rurociągi naftowe - poinformowały zagraniczne media. Z dostępnych informacji wynika, że zniszczenia doprowadziły do wstrzymania transportu, co może doprowadzić do "bezpośredniego spadku wpływów walutowych z eksportu ropy naftowej'. Kompleks przeładunkowy Szescharis jest największym terminalem naftowym w południowej Rosji.
W skrócie
Agencja Unian poinformowała, że poniedziałkowy atak dronów z Ukrainy na port w rosyjskim Noworosyjsku uszkodził rurociągi naftowe w pobliżu nabrzeży terminali. Świadczą o tym opublikowane zdjęcia satelitarne.
"Uszkodzeniu uległo kilka obszarów terminalu naftowego: uszkodzono rurociągi naftowe w pobliżu nabrzeży nr 1 i nr 2, a także samo nabrzeże nr 2. Ponadto odnotowano uderzenie w rurociąg naftowy w innej strefie załadunkowej" - zauważyli analitycy, na których powołuje się Unian.
Rosja. Ukraińcy uderzyli w Noworosyjsk, uszkodzili rurociągi naftowe
Jednocześnie analitycy tzw. białego wywiadu ze społeczności CyberBoroshno zauważyli, że uszkodzenie dwóch głównych nabrzeży i węzłów oznacza wstrzymanie transportu.
"Ekonomiczny skutek ataku polega na bezpośrednim spadku wpływów walutowych z eksportu ropy naftowej, który stanowi jedno z głównych źródeł finansowania rosyjskiej machiny wojennej. Każdy dzień przestoju terminalu oznacza utratę milionów dolarów z tytułu sprzedaży ropy naftowej" - podkreślono w raporcie.
Z informacji, do których dotarł Unian, wynika, że drony, które brały udział w ataku, to maszyny jednostki "Alfa" Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).
Źródła podały, że uszkodziły one sześć z siedmiu stanowisk załadunku i rozładunku ropy naftowej z tankowców. Ucierpiała również infrastruktura naziemna terminalu.
Wojna w Ukrainie. Kijów zaatakował największy rosyjski terminal naftowy nad Morzem Czarnym
Przypomnijmy, że Ukraińcy uderzyli w kompleks przeładunkowy Szescharis w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jest to największy terminal naftowy w południowej Rosji. Mieści się on w mieście portowym Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.
Gubernator kraju krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew potwierdził, że w wyniku uderzenia rannych zostało osiem osób, w tym dwoje dzieci, a uszkodzonych zostało sześć budynków mieszkalnych i dwa domy.
Kondratjew dodał ponadto, że ze względu na atak w innych miastach regionu, w tym m.in. w Soczi, wprowadzony został stan najwyższej gotowości.
Dodajmy, że w trakcie uderzenia zaatakowany został nie tylko sam port, ale także fregata rakietowa i platforma wiertnicza. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na wpis Roberta "Madiara" Browdiego na Telegramie - dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy - celem była fregata "Admirał Grigorowicz" oraz platforma "Siwasz".
Dodajmy, że Noworosyjsk stał się kluczową bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej po tym, jak wiele statków zostało tam przeniesionych w wyniku wielokrotnych ukraińskich ataków na okupowany Krym.
Źródła: Unian, The Kyiv Independent, Reuters