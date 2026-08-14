Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraina uderzyła nad Morzem Bałtyckim. Pożar w Rosji, nowe informacje

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Nowe informacje w sprawie ataku Ukraińców na rosyjski port nad Bałtykiem. W wyniku uderzenia w Ust-Łudze uszkodzeniu uległa część instalacji przetwórczych terminalu koncernu Novatek. Po ataku wybuchł pożar. Obiekt ten jest największym rosyjskim portem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim.

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Słup dymu nad rosyjskim portem i buchające płomienie pożaru
Atak Ukraińców na port nad Bałtykiem. Buchnęły płomienieJR2/ X / Dmytro SmolienkoAFP

W skrócie

  • Na terenie terminalu koncernu Novatek w porcie Ust-Ługa doszło do pożaru w wyniku uderzenia, w którym - według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy - uszkodzone zostały dwie instalacje przetwórcze.
  • Obiekt w Ust-Łudze kilkakrotnie był celem ukraińskich ataków z użyciem bezzałogowców w ramach trwającej kampanii przeciwko rosyjskiej infrastrukturze.
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Jak przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w wyniku uderzenia na terenie terminalu koncernu Novatek w porcie Ust-Ługa wybuchł pożar. Novatek jest drugim co do wielkości producentem gazu ziemnego i jednym z największych dostawców tego surowca w Rosji.

"Według wstępnych ustaleń uszkodzeniu uległy dwie instalacje przetwórcze" - przekazało ukraińskie wojsko w komunikacie. Dodano, że ustalana jest skala zniszczeń.

Port Rosji na Morzu Bałtyckim trafiony. Uderzenie ukraińskich dronów

Sztab Generalny zaznaczył, że działalność portu w Ust-Łudze służy zasilaniu rosyjskiej gospodarki oraz wspomaga tamtejsze rosyjskie wojsko. Obiekt ten jest największym rosyjskim portem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim.

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Gubernator obwodu leningradzkiego, w którym znajduje się Ust-Ługa, informował w piątek nad ranem o wybuchu pożaru w tym porcie po uderzeniu ukraińskich dronów.

W osobnych wpisach urzędnik zaznaczał, że "wszystkie skutki ataku" na obiekt zostały usunięte i że minionej nocy wojsko zestrzeliło łącznie 54 ukraińskie bezzałogowce.

Wojna w Ukrainie. Kijów atakuje kluczową infrastrukturę Rosji

Piątkowy atak na ten obiekt to kolejny nalot w ramach trwającej od kilku miesięcy fali ukraińskich uderzeń w rosyjską infrastrukturę. W trakcie tej kampanii port w Ust-Łudze kilkakrotnie był celem ataków ukraińskich bezzałogowców i stanowi jeden z wielu obiektów energetycznych w Rosji zaatakowanych przez Ukrainę.

Z kolei pełniący obowiązki gubernatora graniczącego z Ukrainą obwodu briańskiego Jegor Kowalczuk poinformował w piątek, że jedna osoba zginęła, a co najmniej sześć zostało rannych w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny.

"W budynku mieszkalnym wybuchł pożar (...). Mieszkańcy zostali ewakuowani" - napisał Kowalczuk we wpisie na Telegramie.

Strona ukraińska nie skomentowała dotąd tych doniesień.

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