W skrócie Ukraina przeprowadziła ataki na infrastrukturę energetyczną w obwodzie donieckim oraz na obiekt telekomunikacyjny w Ługańsku, a także spowodowała przerwy w dostawach prądu na Krymie po nalocie dronów.

Siły ukraińskie zaatakowały m.in. miejscowość Czystiakowe w Donieckim Zagłębiu Węglowym oraz obiekt telekomunikacyjny w Ługańsku, z którego obecnie korzysta rosyjski operator Lugacom.

Obwody doniecki i ługański oraz Krym są od lat zajęte przez Rosję, a Ukraina regularnie atakuje cele na terenach okupowanych oraz w samej Rosji.

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W nocy z wtorku na środę siły ukraińskie przeprowadziły atak na infrastrukturę energetyczną w obwodzie donieckim, uderzyły też w obiekt telekomunikacyjny w Ługańsku. Na Krymie - w związku z nalotem dronów - odnotowano przerwy w dostawach prądu - donosiły kanały monitorujące działania wojenne.

Ukraina przeprowadziła atak na własne terytorium. Celem dwa obwody i Krym

Według serwisu Exilenova Plus zmasowany atak dronów wymierzony był w miejscowość Czystiakowe w Donieckim Zagłębiu Węglowym. Od 2014 roku miasto jest częścią Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), utworzonej przez prorosyjskich separatystów i anektowanej przez Rosję w 2022 roku.

Ataki dronów odnotowano też w rejonie miasta Krasnoperekopsk na okupowanym Krymie - podał kanał Crimean Wind.

Świadkowie informowali o uderzeniach w pobliżu lokalnej stacji kolejowej oraz odgłosach działania rosyjskiej obrony powietrznej - relacjonował serwis. We wtorek późnym wieczorem przekazał, że następnie w regionie doszło do przerw w dostawach prądu.

Później kanał Exilenova Plus donosił o uderzeniu w obiekt w Ługańsku, z którego przed rosyjską okupacją miasta, rozpoczętą w 2014 roku, korzystała ukraińska firma telekomunikacyjna Ukrtelecom.

Lugacom, znany również jako Luhansk Communications, rosyjski operator telekomunikacyjny, działający w obwodzie ługańskim, wykorzystuje obecnie ten obiekt do świadczenia wsparcia technicznego, usług telekomunikacyjnych oraz usług informatycznych (IT).

W czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na tę firmę oraz innych rosyjskich operatorów telekomunikacyjnych.

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Ługańska Republika Ludowa (ŁRL), podobnie jak DRL, została utworzona w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów, a w 2022 roku anektowana przez Rosję. Aneksja nie jest uznawana międzynarodowo, tereny te częściowo lub w całości są polem walk i traktuje się je jako okupowane.

W 2022 roku Władimir Putin, poza aneksją obwodów donieckiego i ługańskiego, ogłosił także aneksję obwodów zaporoskiego i chersońskiego w Ukrainie.

Z kolei Krym po pseudoreferendum został włączony do Federacji Rosyjskiej w 2014 roku.

Kyiv Independent podał, że Ukraina regularnie atakuje cele wojskowe na terytoriach okupowanych oraz w głębi Rosji.

Jak donosili rosyjscy urzędnicy i media, w weekend siły ukraińskie przeprowadziły nocny atak na Petersburg, w wyniku którego trafiły w terminal naftowy, centrum danych oraz most. Zaatakowane centrum danych należało do największej rosyjskiej platformy społecznościowej VK, znanej również jako VKontakte.

Źródło: Kyiv Independent



