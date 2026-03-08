W skrócie Ukraina przeprowadziła serię ataków na rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie, uszkadzając między innymi przeciwlotniczy zestaw Pancyr-S1 oraz łódź desantową BK-16.

Wojsko ukraińskie uderzyło również w punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi w Rosji i na terenach okupowanych, a także atakowało stanowiska dowodzenia i obserwacyjne w obwodach zaporoskim i donieckim.

Rosja wcześniej przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, uderzając w infrastrukturę wojskowo-przemysłową, lotniska oraz obiekty energetyczne, co poskutkowało ofiarami cywilnymi i przerwami w dostawie prądu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę. O akcji poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"W ramach ograniczania potencjału ofensywnego rosyjskiego agresora oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy wykonały serię uderzeń na obiekty wojskowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy oraz na terytorium Federacji Rosyjskiej" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w rosyjski sprzęt i infrastrukturę wojskową

W trakcie ataku uderzono w rosyjski samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S1. Ponadto uszkodzono łódź desantową BK-16. Sprzęty stacjonowały na czasowo okupowanym Krymie.

"Ostateczne wyniki i skala zniszczeń są w trakcie ustalania" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie wojsko w swoim komunikacie dodało także, że w trakcie ataków zadano serię uderzeń na należące do Rosji punkty dowodzenia. Wśród nich znalazły się oddziały dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi na Krymie i w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim.

W tym przypadku "stopień poniesionych strat i inne wyniki ataku" są również w trakcie oceny.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ponadto przekazał informację o ataku na obiekty wojskowe, stanowiska dowodzenia i obserwacyjne jednostek rosyjskiego agresora. Doszło do nich w obwodach zaporoskim i donieckim.

"Systemowe uszkodzenie środków obrony przeciwlotniczej, punktów dowodzenia i infrastruktury wojskowej przeciwnika osłabia jego możliwości w zakresie dowodzenia wojskami, koordynacji systemów bezzałogowych i prowadzenia działań bojowych" - podkreśliło w komunikacie ukraińskie wojsko.

Ukraina. Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na kluczową infrastrukturę

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, uderzając w kompleksy wojskowo-przemysłowe, lotniska i infrastrukturę energetyczną.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował wówczas, że w stronę Ukrainy wystrzelono 480 dronów i 29 rakiet, atakując m.in. infrastrukturę energetyczną i kolejową.

W trakcie ataków na Charków rakieta balistyczna zniszczyła budynek mieszkalny, zabijając siedem osób. Ponadto tysiące odbiorców w całym kraju zostało pozbawionych prądu i ciepła.

"Partnerzy powinni zareagować na te brutalne ataki na życie" - pisał w sobotę Zełenski w serwisie Telegram, apelując o dalsze wsparcie w dostawach obrony powietrznej i broni.

Źródła: Ukraińska Prawda, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

"Wstęp do wprowadzenia euro w Polsce". Były wicepremier o planie rządu Polsat News Polsat News