W skrócie Siły Operacji Specjalnych Ukrainy przeprowadziły atak na obiekty logistyczne na okupowanym Krymie.

Uderzenia miały miejsce w rejonie stacji kolejowych w Dżankoju i Kurmanie, co wywołało duże pożary i kłęby czarnego dymu.

Według informacji to już 20. atak Ukraińców na infrastrukturę kolejową Krymu w ciągu ostatnich 35 dni.

Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przekazały w najnowszym komunikacie, że uderzyły w obiekty logistyczne, które znajdują się na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim.

Wojna w Ukrainie. Przeprowadzili atak na cele na Krymie

W wydanym oświadczeniu powiadomiono, że przeprowadzono działania, "w wyniku których unieszkodliwiono obiekty logistyczne zapewniające funkcjonowanie i zaopatrzenie bojowe jednostek armii rosyjskiej".

Wcześniej o atakach ukraińskich sił informował w mediach społecznościowych kanał informacyjny Krymski Wiatr.

Według grupy Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w rejonie stacji kolejowej w Dżankoju i stacji Urożajna w dzielnicy Krasnohwardijskie, położonej we wsi Kurman. W jednym z wpisów uściślono, że w Dżankoju "prawdopodobnie doszło do wybuchu w bazie paliwowej przy stacji kolejowej".

Wojna w Ukrainie. Media wskazują na cele uderzeń na Krymie

Na opublikowanych w sieci zdjęciach widać, jak w pobliżu torów kolejowych unoszą się kłęby czarnego dymu. Kanał "Oko Horusa" przekazał, że dym ten może świadczyć o celnym uderzeniu w podstację trakcyjną.

Jak dodała grupa, to już 20. atak Ukraińców na kolej, jaki przeprowadzono w ciągu 35 dni. Strona ukraińska nie wyjaśniła jednak, jakie obiekty były celem ich ataków na półwyspie.

Wcześniej, według danych przekazanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, we wtorek rano nad Krymem okupanci zestrzelili osiem dronów.

