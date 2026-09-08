W skrócie Po raz pierwszy zaprezentowano ukraiński system przeciwlotniczy Koral, przeznaczony do przechwytywania pocisków balistycznych.

Podczas pokazowego testu wyrzutnia systemu Koral została zamontowana na podwoziu czeskiej ciężarówki Tatra.

Władze Ukrainy prowadzą rozmowy z USA dotyczące dostaw amunicji do systemów Patriot ze względu na nasilone rosyjskie ataki i kurczące się zapasy tej broni.

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Podczas targów zbrojeniowych MSPO w Polsce Ukraina po raz pierwszy zaprezentowała wyrzutnię przeciwlotniczego systemu rakietowego Koral, stworzonego do zwalczania pocisków balistycznych.

Jak donosi portal Militarnyi, w ramach pokazowego testu wystrzelono rakietę z samobieżnej wyrzutni, którą zamontowano na podwoziu czeskiej ciężarówki Tatra.

Wcześniej ukraińscy konstruktorzy prezentowali poszczególne elementy systemu i informowali o stworzeniu kierowanego pocisku przeciwlotniczego średniego zasięgu Koral.

Ukraina opracowała system Koral. Ma niszczyć pociski balistyczne Rosji

Koral został stworzony w celu wzmocnienia ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, w tym do przechwytywania celów powietrznych i balistycznych. Jednocześnie - według twórców - rakietę tę można również wykorzystywać do niszczenia naziemnych lub nadwodnych celów, wykrywanych przez radary kontrastowe.

"Pocisk waży 450 kg, z czego 36 kg przypada na głowicę bojową. Średnica wynosi 230/300 mm, a długość - 4,8 m" - informuje Militarnyi.

Prace nad kompleksem rozpoczęły się jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji, a następnie projekt był dalej rozwijany. Nad systemem pracuje Państwowe Biuro Konstrukcyjne Łucz w Kijowie.

Jak czytamy w publikacji, na początkowym etapie opracowywania Koral miał znacznie słabsze parametry: zasięg rażenia do 30 km, wysokość, na jakiej mógł dosięgnąć cel - do 10 km, masę około 300 kg oraz głowicę bojową o masie 25 kg. Długość rakiety wynosiła 4,33 m, a średnica - 230/260 mm. Konstruktorzy podkreślali jednak, że właściwości te mogą ulegać zmianom w zależności od wymagań zamawiającego.

Ukraina ściga się z czasem, apelują do USA. Chodzi o rakiety do Patriotów

Agencja Unian informowała wcześniej, że Ukraina opracowała nowy system obrony przeciwlotniczej, który jest w stanie zestrzeliwać rosyjskie rakiety S8000 Banderol. Koszt ich zniszczenia - jak podawano - jest znacznie niższy niż koszt samych pocisków.

W ostatnim czasie Rosja nasiliła bombardowania ukraińskich miast, uderzając w infrastrukturę cywilną i osiedla mieszkaniowe, a najpilniejszą potrzebą zgłaszaną przez stronę ukraińską jest amunicja do systemów Patriot - najbardziej skutecznych wobec rosyjskich pocisków balistycznych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że w trakcie niedzielnych rozmów z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - omówiono kwestie dotyczące pakietów pomocy dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, jakie będą niezbędne zimą wobec wyczerpania zapasów pocisków do systemów Patriot.



