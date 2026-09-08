W skrócie
- Po raz pierwszy zaprezentowano ukraiński system przeciwlotniczy Koral, przeznaczony do przechwytywania pocisków balistycznych.
- Podczas pokazowego testu wyrzutnia systemu Koral została zamontowana na podwoziu czeskiej ciężarówki Tatra.
- Władze Ukrainy prowadzą rozmowy z USA dotyczące dostaw amunicji do systemów Patriot ze względu na nasilone rosyjskie ataki i kurczące się zapasy tej broni.
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Podczas targów zbrojeniowych MSPO w Polsce Ukraina po raz pierwszy zaprezentowała wyrzutnię przeciwlotniczego systemu rakietowego Koral, stworzonego do zwalczania pocisków balistycznych.
Jak donosi portal Militarnyi, w ramach pokazowego testu wystrzelono rakietę z samobieżnej wyrzutni, którą zamontowano na podwoziu czeskiej ciężarówki Tatra.
Wcześniej ukraińscy konstruktorzy prezentowali poszczególne elementy systemu i informowali o stworzeniu kierowanego pocisku przeciwlotniczego średniego zasięgu Koral.
Ukraina opracowała system Koral. Ma niszczyć pociski balistyczne Rosji
Koral został stworzony w celu wzmocnienia ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej, w tym do przechwytywania celów powietrznych i balistycznych. Jednocześnie - według twórców - rakietę tę można również wykorzystywać do niszczenia naziemnych lub nadwodnych celów, wykrywanych przez radary kontrastowe.
"Pocisk waży 450 kg, z czego 36 kg przypada na głowicę bojową. Średnica wynosi 230/300 mm, a długość - 4,8 m" - informuje Militarnyi.
Prace nad kompleksem rozpoczęły się jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji, a następnie projekt był dalej rozwijany. Nad systemem pracuje Państwowe Biuro Konstrukcyjne Łucz w Kijowie.
Jak czytamy w publikacji, na początkowym etapie opracowywania Koral miał znacznie słabsze parametry: zasięg rażenia do 30 km, wysokość, na jakiej mógł dosięgnąć cel - do 10 km, masę około 300 kg oraz głowicę bojową o masie 25 kg. Długość rakiety wynosiła 4,33 m, a średnica - 230/260 mm. Konstruktorzy podkreślali jednak, że właściwości te mogą ulegać zmianom w zależności od wymagań zamawiającego.
Ukraina ściga się z czasem, apelują do USA. Chodzi o rakiety do Patriotów
Agencja Unian informowała wcześniej, że Ukraina opracowała nowy system obrony przeciwlotniczej, który jest w stanie zestrzeliwać rosyjskie rakiety S8000 Banderol. Koszt ich zniszczenia - jak podawano - jest znacznie niższy niż koszt samych pocisków.
W ostatnim czasie Rosja nasiliła bombardowania ukraińskich miast, uderzając w infrastrukturę cywilną i osiedla mieszkaniowe, a najpilniejszą potrzebą zgłaszaną przez stronę ukraińską jest amunicja do systemów Patriot - najbardziej skutecznych wobec rosyjskich pocisków balistycznych.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że w trakcie niedzielnych rozmów z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa - Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - omówiono kwestie dotyczące pakietów pomocy dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, jakie będą niezbędne zimą wobec wyczerpania zapasów pocisków do systemów Patriot.