W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię w mieście Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim, co doprowadziło do wybuchu pożaru na terenie obiektu przemysłowego.

Gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego Gleb Nikitin potwierdził atak dronów i przekazał oficjalne informacje o doznaniu przez przedsiębiorstwo znacznych zniszczeń.

Atak na rafinerię wywołał panikę wśród mieszkańców obwodu niżnonowogrodzkiego, którzy w obawie przed brakiem paliwa ruszyli na stacje benzynowe.

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Zaatakowana miała zostać rafineria w mieście Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim, około 800 km od granicy z Ukrainą. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące uderzenia dronów i pożar w rafinerii.

Atak potwierdziły już lokalne władze. Gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego Gleb Nikitin przekazał, że w wyniku ataku ukraińskich dronów w rejonie kstwoskim przedsiębiorstwo przemysłowe doznało "znacznych zniszczeń".

Wojna w Ukrainie. Atak na firmę pod Moskwą, media o rafinerii

Portal The Kyiv Independent informuje, że trafiona została rafineria NORSI, albo rafineria należąca do firmy Łukoil.

Portal Unian twierdzi, że zaatakowana została ta druga. Jest ona jedną z największych rafinerii w Rosji, produkującą rocznie około 17 mln ton ropy, czyli około 340 tys. baryłek dziennie.

Portal Ukrainska Prawda napisał, że zaatakowana została rafineria koncernu Łukoil w mieście Kstowo, czwarta w Rosji pod względem mocy przerobowych. Zdjęcia przedstawiające duży pożar w Kstowie zaczęły pojawiać się w internecie po godz. 3 czasu polskiego. Mieszkańcy informowali o odgłosach wybuchów. Z nagrań z wynika, że pożar wybuchł w kilku miejscach na terenie rafinerii.

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Według ukraińskich kanałów informacyjnych atak wywołał panikę w obwodzie niżnonowogrodzkim, gdzie mieszkańcy ruszyli na stacje benzynowe. Opublikowano nagrania przedstawiające ogromne kolejki na jedną ze stacji paliw oraz zdjęcia ludzi tankujących na kanistrów na zapas.

Wojna na Ukrainie. Kijów atakuje rosyjskie rafinerie

Ukraińcy kontynuują swoje ataki dronowe na rosyjskie rafinerie, które rozpoczęli na początku roku. Od tego czasu trafione zostało wiele obiektów należących do rosyjskiego przemysłu energetycznego.

26 sierpnia drony uderzyły w Kstowie, trafiając w rafinerię NORSI. Z powodu zniszczeń musiała ona na pewien czas wstrzymać pracę.

Do ataków dochodziło również w ostatnich dniach. W sobotę drony uderzyły w Północną Strefę Przemysłową w Ufie, gdzie obok siebie znajdują się trzy rafinerie. Dzień wcześniej z kolei pożar po ataku wybuchł na terenie rafinerii w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim.

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Źródła: Unian, The Kyiv Independent



