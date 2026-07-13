Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraina traci kluczowe wpływy w Białym Domu. Mocny cios dla Kijowa

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Zmarły nieoczekiwanie Lindsey Graham był jednym z największych sojuszników Ukrainy w Waszyngtonie. Ze zdaniem republikańskiego senatora liczył się sam Donald Trump. Kijów ma pełną świadomość, że po jego śmierci stracił kluczowe wpływy w Białym Domu. Zdaniem demokratycznego senatora Richarda Blumenthala, nadzieja na utrzymanie dziedzictwa Grahama nie zgasła jednak całkowicie.

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Wołodymyr Zełenski i Lindsey Graham
Śmierć Lindseya Grahama oznaczać może osłabienie wpływów Ukrainy w Białym DomuHandout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEAFP

W skrócie

  • Niespodziewana śmierć Lindseya Grahama oznacza utratę kluczowego sojusznika przez Ukrainę w Białym Domu.
  • Ukraińscy urzędnicy obawiają się osłabienia wpływów w administracji Donalda Trumpa oraz rezygnacji USA z nowych antyrosyjskich sankcji.
  • Demokratyczny senator Richard Blumenthal zapowiedział kontynuowanie działań na rzecz wprowadzenia restrykcji wobec Rosji, uznając to za sposób uhonorowania Grahama.
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Jeszcze w miniony piątek Lindsey Graham rozmawiał z dziennikarzami na Placu św. Michała w Kijowie. Przepełniał go optymizm. Przekonywał reporterów, że ustawa wprowadzające nowe, silne sankcje wobec Rosji jest już na wyciągnięcie ręki.

Amerykański senator, który pojawił się w stolicy Ukrainy już 10. raz od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, od lat zabiegał o objęcie kraju agresora zdecydowanymi restrykcjami gospodarczymi.

Lindsey Graham nie żyje. Ukraina traci kluczowego sojusznika w Białym Domu

Dwa dni po tym, jak w centrum Kijowa Graham napełnił Ukraińców nadzieją, świat obiegły wieści o jego nieoczekiwanej śmierci. Nagłe informacje wywołały uzasadnione niepokoje w ukraińskich gabinetach.

Nic dziwnego - amerykański senator stanowił dla rządu w Kijowie okno do porozumień z Donaldem Trumpem na tle zapowiadanej jeszcze w kampanii prezydenckiej, a rozwijanej już w trakcie objęcia władzy, polityki ograniczania wsparcia dla Ukrainy.

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- Nie widzę nikogo innego, kto pomógłby Ukrainie utrzymywać te niezbędne kontakty - nie ukrywał analityk z think tanku "Ukrainian Prism" Oleksandr Kraiev.

Przeciw Rosji i za NATO. Graham był przedstawicielem "starej szkoły"

O "głębokim smutku" związanym z odejściem Lindseya Grahama zapewniał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Jak wskazywał, polityk był z Ukrainą wtedy, gdy "było to najbardziej potrzebne".

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk ocenił z kolei zmarłego jako "wiernego przyjaciela Ukrainy".

Ukraińscy urzędnicy obawiają się, że wraz ze śmiercią polityka utracili kluczowe wpływy w administracji Donalda Trumpa i to nie tylko te związane z ustawą dotyczącą sankcji dla Rosji.

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Lindsey Graham był przedstawicielem "starej szkoły" amerykańskiej polityki zagranicznej. Konserwatywne wartości w tej materii, jakimi się kierował, oparte były m.in. na sprzeciwie wobec imperialistycznych zakusów Rosji.

Oprócz tego republikański senator opowiadał się za utrzymaniem silnych relacji z europejskimi sojusznikami w ramach NATO, stojąc w opozycji do zapowiedzi Trumpa na temat wycofywania wojsk ze Starego Kontynentu.

Antyrosyjska ustawa pogrzebana? Współpracownik Grahama wychodzi z propozycją

Czy wraz ze śmiercią Lindseya Grahama zgasła nadzieja na ustawę dotyczącą nałożenia przez amerykański rząd surowych sankcji na Rosję? Głos w sprawie zabrał już demokratyczny senator z Connecticut, Richard Blumentahl.

Polityk współpracował ze zmarłym w kwestii nowych restrykcji i jak przyznał, jeszcze w miniony weekend miał okazję rozmawiać z nim na temat podjęcia kroków celem przyspieszenia procesu legislacyjnego.

Zdaniem Blumentahla, ustawa powinna zostać przyjęta i stanowić "godny hołd" dla pamięci i dziedzictwa Lindseya Grahama.

Źródło: AP

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