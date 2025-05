Władysław Selezniow pytany był, czy gdyby Ukraina otrzymała od Niemiec rakiety manewrujące Taurus , byłyby one w stanie zniszczyć most Krymski .

Jednocześnie - jak stwierdził - nie jest tajemnicą, że w kwietniu siły ukraińskie podjęły próbę "zakrojonego na szeroką skalę" ataku na most Krymski przy użyciu dronów i rakiet ATACMS, ale atak ten się nie powiódł .

"Ukraina nie będzie w stanie". Wojskowy o ewentualnym ataku na most Krymski

- W obecnych warunkach Ukraina nie będzie w stanie zniszczyć mostu Krymskiego za pomocą rakiet manewrujących Taurus, ponieważ Rosjanie zbyt dobrze chronią go systemami obrony powietrznej - podkreślił.

Ekspert stwierdził jednocześnie, że nie oznacza to, iż siły ukraińskie rezygnują z planu zniszczenia przeprawy. Jest przekonany, że Kijów podejmie kolejną próbę, ale informacje o tym nie zostaną ujawnione, dopóki rzeczywiście nie dojdzie do ataku. Selezniow uważa za oczywiste, że most Kerczeński jest "priorytetowym celem" Sił Zbrojnych Ukrainy.