W skrócie Były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen ostrzega, że bez zmian w strategii Europę i Ukrainę może czekać "wieczna wojna".

Podkreśla konieczność stworzenia wspólnej tarczy powietrznej NATO oraz zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym dostawy nowoczesnych pocisków i systemów antydronowych.

Rasmussen i obecny szef NATO Mark Rutte apelują o silniejszy wspólny front, presję na Rosję i szeroko zakrojone działania obronne ze strony państw NATO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W wywiadzie dla "The Guardian " Anders Fogh Rasmussen stwierdził, że największym wsparciem dla Ukrainy byłby wspólny front z sojusznikami z Unii Europejskiej i NATO. Budowa tarczy powietrznej, wzmocnienie systemów przeciwdronowych i wyższe sankcje na kraj Władimira Putina są w jego ocenie kluczowe, by "zmusić" rosyjskiego przywódcę do zakończenia działań wojennych.

Były szef NATO o wojnie w Ukrainie. "Musimy pomóc"

Były premier Danii i sekretarz generalny NATO w latach 2009-2014 uważa, że gdyby kraje takie jak Polska prężnie rozwijały swoje systemy obrony powietrznej, Rosja zrozumiałaby, że atak na Ukrainę był w rzeczywistości aktem agresji na cały Sojusz Północnoatlantycki.

- Musimy pomóc Ukraińcom w obronie przeciw rosyjskim rakietom i dronom poprzez budowę tarczy powietrznej, która wesprze Ukrainę w zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet i dronów. Kraje NATO sąsiadujące z Ukrainą mogą być miejscem budowy takiego systemu - mówił w wywiadzie dla "The Guardian" polityk.

Europejscy liderzy mogą zapobiec "wiecznej wojnie" w Ukrainie

Według Rasmussena, presja koalicji państw NATO mogłaby zmotywować Władimira Putina do udziału w negocjacjach pokojowych, a finalnie - do zawieszenia broni w Ukrainie.

- Jeśli nie wprowadzimy kluczowych zmian w strategii, Ukrainę może czekać wieczna wojna - alarmował były szef NATO. - Putin nie ma zamiaru angażować się w negocjacje pokojowe, póki myśli, że może wygrać na polu bitwy. Potrzebne są zmiany w tempie i nastawieniu - mówił.

Zmiany w obronności to jednak niejedyny krok, który zdaniem Rasmussena powinni wykonać przywódcy państw sojuszniczych. Poza rozwojem ukraińskiej tarczy antyrakietowej i antydronowej, Ukraina powinna jak najszybciej otrzymać pociski dalekiego zasięgu zdolne do ataku w głąb Rosji.

Sprzedaż Tomahawków Ukrainie. "Wyraźny sygnał"

Rasmussen stwierdził ponadto, że nadal możliwe jest wznowienie rozmów między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ws. sprzedaży Ukrainie rakiet Tomahawk.

- To byłby wyraźny sygnał wysłany przez Atlantyk i wywarłoby to presję na Biały Dom. W silnym interesie Niemiec leży zmuszenie Putina do podjęcia negocjacji pokojowych. (Pociski manewrujące - red.) Taurus są narzędziem do tego celu - mówił w wywiadzie polityk.

Podobnego zdania jest również obecny sekretarz generalny NATO Mark Rutte. W październiku zapowiedział, że ochrona przeciw dronami i zakup amerykańskiego uzbrojenia dla wzmocnienia Ukrainy to teraz główne priorytety Sojuszu.

- NATO wdroży szereg dodatkowych środków zwalczania dronów, które wzmocnią, rozszerzą i przyspieszą nasze zdolności w zakresie zwalczania dronów - mówił Rutte. - Będziemy (...) rozwijać mechanizmy, dzięki którym sojusznicy będą mogli dzielić się swoimi możliwościami i wiedzą w razie potrzeby - stwierdził.

Źródło: "The Guardian"

Zapadła decyzja ws. apelacji Doriana S. Sąd utrzymał wyrok dożywocia Polsat News Polsat News