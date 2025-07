Według tych przepisów w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy nie mogą być wcielane osoby skazane za najcięższe przestępstwa. Pozostali więźniowie mogą wstąpić do armii pod warunkiem, że do końca kary zostało im mniej niż trzy lata.

W poniedziałek Państwowa Służba Więzienna Ukrainy przekazała, że do tej pory do Sił Zbrojnych wstąpiło 9,5 tys. skazańców. Wśród nich jest 100 kobiet.

Spośród skazanych, którzy obecnie służą w Siłach Zbrojnych Ukrainy, 55 proc. zostało skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu (ok. 5225 osób), 11 proc. (ok. 1045 osób) za przestępstwa związane z handlem narkotykami, 9 proc. (ok. 855 osób) za spowodowanie obrażeń ciała, 6 proc. (ok. 570) za spowodowanie wypadków drogowych z ofiarami i 6 proc. (pk. 570 osób) za zabójstwo.