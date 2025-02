Mieszkańców Ukrainy ubywa. Wicepremier mówi o "dramatycznej liczbie"

W lipcowym raporcie ONZ zaalarmowała, że do 2100 r. liczba mieszkańców Ukrainy może zmniejszyć się do 15,3 mln. Oznaczałoby to spadek o ponad 50 proc. Według ONZ liczba ludności Ukrainy wynosiła oficjalnie w styczniu 2024 r. 37,4 mln (w rzeczywistości znacznie mniej z powodu dużej skali emigracji związanej z rosyjską inwazją), a do 2026 r. ma wzrosnąć do 39,7 mln.