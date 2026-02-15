W skrócie Populacja Ukrainy spada o ponad milion osób rocznie, głównie z powodu migracji i ubytku naturalnego.

Demograf Ołeksandr Gładuń podkreśla, że dokładne dane są trudne do oszacowania z powodu wojny i utraty terytoriów.

Zmiany demograficzne wpływają na gospodarkę, gdyż Ukrainę opuszczają głównie osoby w wieku reprodukcyjnym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wyniki badań z ostatnich lat przedstawił mediom Ołeksandr Gładuń, zastępca dyrektora ds. prac naukowych Instytutu Demografii i Badań nad Jakością Życia im. Mychajła Ptuchy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Wskazują one, że spadek ukraińskiej populacji utrzymuje się na milionowym poziomie od początku pełnoskalowej wojny w 2022 roku. Z wyliczeń opublikowanych przez demografa wynika, że w Ukrainie rodzi się rocznie około 185 tys. dzieci, a umiera około 505 tys. osób. Daje to ubytek naturalny rzędu około 320 tys. osób.

Resztę stanowią w głównej mierze migracje.

Ukraina. Spada populacja kraju. Ekspert o niedoszacowanych liczbach

- Jeśli uśrednimy wszystkie dane dotyczące zarejestrowanej migracji za zachodnią granicą Ukrainy, roczna redukcja wyniesie około 830 tys. z powodu migracji. Zatem z powodu tych dwóch czynników mamy roczną redukcję populacji o około 1 milion 150 tysięcy - przekazał Gładuń cytowany przez Unian.

Specjalista wskazał przy tym, że problem w dokładnym oszacowaniu liczb wynika przede wszystkim z toczącej się w Ukrainie wojny.

- Oprócz wszystkiego innego, tracimy ludność z powodu utraty terytoriów. Niestety, nie możemy dokładnie oszacować tych strat, ale część naszej ludności pozostaje na okupowanych terytoriach - wyjaśnił.

Wojna w Ukrainie. Demografia odbija się na ukraińskiej gospodarce

Niedoszacowana może być także skala migracji. Gładuń przyznał, że na początku wojny część osób opuszczała kraj bez odpowiednich dokumentów lub nielegalnie. Podobnie jest także z liczbą urodzeń i zgonów - te rejestrowane są wyłącznie na terenach kontrolowanych przez Ukrainę.

Zjawisko opisane przez demografa przełożyło się w wyraźny sposób na kondycję ukraińskiej gospodarki. Jak zauważył, Ukrainę opuściły przede wszystkim kobiety, dzieci i osoby w wieku reprodukcyjnym.

Sprawiło to, że odsetek emerytów wzrósł, a składki na państwowe fundusze socjalne spadły.

Źródło: Unian

Projekt ustawy o osobie najbliższej. Kotula o narracji prawicy: Mają problem, żeby być przeciwko Polsat News Polsat News