Ukraina się wyludnia. Demograf ujawnił niepokojące liczby
Populacja Ukrainy spada o przeszło milion osób rocznie - wynika z najnowszych danych przedstawionych przez ukraińskiego demografa. Wśród nich ponad 800 tys. stanowią migranci. Liczby te mogą być jednak niedoszacowane ze względu na trwającą wojnę. - Niestety, nie możemy dokładnie oszacować tych strat - zaznaczył specjalista.
W skrócie
- Populacja Ukrainy spada o ponad milion osób rocznie, głównie z powodu migracji i ubytku naturalnego.
- Demograf Ołeksandr Gładuń podkreśla, że dokładne dane są trudne do oszacowania z powodu wojny i utraty terytoriów.
- Zmiany demograficzne wpływają na gospodarkę, gdyż Ukrainę opuszczają głównie osoby w wieku reprodukcyjnym.
Wyniki badań z ostatnich lat przedstawił mediom Ołeksandr Gładuń, zastępca dyrektora ds. prac naukowych Instytutu Demografii i Badań nad Jakością Życia im. Mychajła Ptuchy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
Wskazują one, że spadek ukraińskiej populacji utrzymuje się na milionowym poziomie od początku pełnoskalowej wojny w 2022 roku. Z wyliczeń opublikowanych przez demografa wynika, że w Ukrainie rodzi się rocznie około 185 tys. dzieci, a umiera około 505 tys. osób. Daje to ubytek naturalny rzędu około 320 tys. osób.
Resztę stanowią w głównej mierze migracje.
Ukraina. Spada populacja kraju. Ekspert o niedoszacowanych liczbach
- Jeśli uśrednimy wszystkie dane dotyczące zarejestrowanej migracji za zachodnią granicą Ukrainy, roczna redukcja wyniesie około 830 tys. z powodu migracji. Zatem z powodu tych dwóch czynników mamy roczną redukcję populacji o około 1 milion 150 tysięcy - przekazał Gładuń cytowany przez Unian.
Specjalista wskazał przy tym, że problem w dokładnym oszacowaniu liczb wynika przede wszystkim z toczącej się w Ukrainie wojny.
- Oprócz wszystkiego innego, tracimy ludność z powodu utraty terytoriów. Niestety, nie możemy dokładnie oszacować tych strat, ale część naszej ludności pozostaje na okupowanych terytoriach - wyjaśnił.
Wojna w Ukrainie. Demografia odbija się na ukraińskiej gospodarce
Niedoszacowana może być także skala migracji. Gładuń przyznał, że na początku wojny część osób opuszczała kraj bez odpowiednich dokumentów lub nielegalnie. Podobnie jest także z liczbą urodzeń i zgonów - te rejestrowane są wyłącznie na terenach kontrolowanych przez Ukrainę.
Zjawisko opisane przez demografa przełożyło się w wyraźny sposób na kondycję ukraińskiej gospodarki. Jak zauważył, Ukrainę opuściły przede wszystkim kobiety, dzieci i osoby w wieku reprodukcyjnym.
Sprawiło to, że odsetek emerytów wzrósł, a składki na państwowe fundusze socjalne spadły.
