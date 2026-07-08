W skrócie Dowódca Robert Browdi poinformował o zneutralizowaniu dziewięciu tankowców "floty cieni" Federacji Rosyjskiej przez Siły Systemów Bezzałogowych na Morzu Azowskim.

W ramach operacji "Krymski wyłącznik off" w ciągu jednej nocy zniszczono m.in. ponad sześć podstacji elektroenergetycznych, a łącznie od 1 do 8 lipca zniszczono 50 węzłów energetycznych.

Według portalu TSN oraz rosyjskich źródeł dwa tankowce zostały uszkodzone w Zatoce Taganroskiej, a gubernator obwodu rostowskiego poinformował o ataku około 70 statków bezzałogowych na 11 rejonów.

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O kolejnym ataku Sił Systemów Bezzałogowych poinformował w środę w mediach społecznościowych dowódca Robert Browdi, znany również pod pseudonimem "Madziar".

"W nocy (z wtorku na środę - red.) na Morzu Azowskim piloci Sił Systemów Bezzałogowych zneutralizowali dziewięć tankowców, należących do 'floty cieni' Federacji Rosyjskiej" - przekazał ukraiński dowódca.

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W akcji wymierzonej przeciwko rosyjskim statkom brali udział piloci z 414. oddziału SBS, zwani także "Ptakami Madziara", 413. oddział SBS oraz 1. oddział SBS. Jak czytamy, w zaledwie 72 godziny trafiono 21 jednostek pływających - 19 tankowców "floty cieni", statek do przewozu ładunków suchych oraz prom w Kerczu.

"W ciągu nocy na obszarze operacyjnym okupanta na Krymie i w południowej części terytoriów tymczasowo okupowanych ptaki (piloci - red.) SBS zniszczyły 53 cele wojskowe" - zaznaczył Robert Browdi.

Operację nazwano "Krymski wyłącznik off" i w jej ramach w nocy zlikwidowano ponad sześć podstacji elektroenergetycznych - łącznie od 1 do 8 lipca zniszczono 50 węzłów energetycznych. Ponadto w nocy z wtorku na środę zaatakowano też "inne wrażliwe obiekty".

"Wytrzymamy. Moskwa upadnie. Krym odbudujemy i przywrócimy mu dawny blask" - zakończył swój wpis "Madziar".

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To kolejna tak zorganizowana akcja Sił Systemów Bezzałogowych. We wtorek informowano trafieniu ośmiu tankowców "floty cieni" w zaledwie jedną noc. Dowódca jednostki przekazał, że statki te zostały zidentyfikowane i są na listach objętych międzynarodowymi sankcjami.

Tymczasem portal TSN, powołując się na rosyjskie media, zaznaczył, że w nocy z wtorku na środę dwa tankowce trafione zostały w Zatoce Taganroskiej, właśnie na Morzu Azowskim.

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar powiadomił, że uszkodzone statki płynęły do Rostowa nad Donem. Obie jednostki nie przewoziły ładunku i nie doszło do wycieku ropy. Slusar dodał też, że dwie osoby zostały poszkodowane, a załoga jednego z tankowców została ewakuowana.

Co więcej gubernator przekazał też, że obwód rostowski został zaatakowany przez około 70 statków bezzałogowych, które nadleciały nad 11 rejonów.





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