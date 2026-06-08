W skrócie Ukraina jest bliska wyprodukowania własnych pocisków balistycznych, które mają być używane przeciw Rosji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że niezależność w produkcji broni balistycznej wzmocni pozycję Ukrainy i pozwoli utrzymać linię frontu.

Pociski FP-9 produkowane przez Fire Point mogą zostać przetestowane w czerwcu, a w przypadku udanych prób trafią do ukraińskiego wojska przed końcem lata.

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Przed spotkaniem z liderami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec na temat wojny w Ukrainie Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu stacji Sky News. Pytany o ciągłą wymianę ognia z Rosją zaznaczył, że Władimir Putin stracił szansę na korzystne negocjacje pokojowe, odmawiając mu bezpośrednich rozmów.

Zełenski wyznał, że Ukraina jest na dobrej drodze do stworzenia własnych pocisków balistycznych, które uniezależnią ją od zewnętrznych dostawców i wzmocnią ataki na Rosję.

Ukraina opracowuje własny pocisk balistyczny. "To nasza odpowiedź"

- Przez kilka lat wojny i masowych ataków uczyliśmy się, studiowaliśmy i produkowaliśmy... wyprodukowaliśmy wiele różnych dronów i rakiet, wciąż nie mamy balistyki, ale jesteśmy już w drodze, jesteśmy bardzo blisko - oświadczył Wołodymyr Zełenski.

Ciągłe zbrojenia - jak mówił - mają być jasnym sygnałem dla Moskwy.

- To nasza odpowiedź: nie umrzemy po cichu. Odpowiemy i będziemy silniejsi z każdym dniem - powiedział prezydent Ukrainy.

W ostatnich dniach media informowały o zmianach w ukraińskiej strategii wojennej, które mają za zadanie utrzymać linię frontu w obecnym miejscu. Zełenski wyjaśnił w wywiadzie, że faktycznym celem jest uratowanie wielu istnień i stworzenie żołnierzom warunków, by mogli bezpiecznie wrócić do domu.

Pociski FP-9. Producent chce oddać je przed końcem lata

Pociski balistyczne, które opracowuje Ukraina, to FP-9 ukraińskiego przedsiębiorstwa Fire Point. Firma odpowiada za produkcję skutecznych bezzałogowców i pocisków manewrujących Flamingo, wykorzystywanych do dalekosiężnych uderzeń na rosyjskie terytorium.

Według głównego projektanta Fire Point Denisa Shtilermana rakiety FP-9 mają zostać przetestowane jeszcze w czerwcu. Jeśli starty przebiegną bez zakłóceń, broń może trafić do wyposażenia ukraińskiej armii przed końcem tego lata.

Źródła: Sky News, "The Telegraph", Unian





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