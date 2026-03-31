W skrócie Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Ukraina posiada dane wywiadowcze świadczące o celowym kierowaniu przez Rosjan dronów w stronę krajów bałtyckich.

Sybiha zapewnił, że Ukraina nie kierowała dronów w stronę tych państw oraz przekazuje informacje partnerom z Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii.

W Finlandii rozbiły się dwa drony; ukraińskie MSZ poinformowało, że jeden z nich był ukraiński, ale nie był kierowany w stronę Finlandii i przekazano wszystkie potrzebne informacje fińskim władzom.

Ukraina ostrzega przed możliwą rosyjską prowokacją z użyciem dronów. Jak przekazał minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, Kijów dysponuje informacjami wywiadowczymi, z których wynika, że Rosja może celowo kierować bezzałogowce w stronę państw bałtyckich i Finlandii, by następnie wykorzystywać takie incydenty do działań propagandowych.

Szef ukraińskiej dyplomacji mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z Wysoką Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kaja Kallas.

Rosyjska prowokacja z użyciem dronów? Ukraina powołuje się na dane wywiadu

Sybiha podkreślił, że Ukraina pozostaje w stałym kontakcie z partnerami z Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii, a wszelkie informacje dotyczące incydentów z dronami są na bieżąco przekazywane.

Zobacz również: Maciej Olanicki

- Mogę zapewnić, że nigdy nie kierowaliśmy dronów w stronę tych krajów. Współpracujemy z naszymi partnerami, aby chronić je przed takimi incydentami w przyszłości. Ponadto mogę z całą pewnością stwierdzić, że we wszystkich tych przypadkach Rosja działała całkowicie świadomie i celowo. Dysponujemy danymi wywiadowczymi wskazującymi na to, że Rosjanie celowo kierują drony w stronę krajów bałtyckich, aby wykorzystać te incydenty do celów informacyjnych, propagandowych - powiedział Sibiha.

Minister zaznaczył, że Ukraina wraz z państwami, na których terytorium dochodzi do podobnych zdarzeń, musi wspólnie przeciwstawić się rosyjskiej dezinformacji. Podziękował też partnerom z regionu za jednoznaczne stanowisko, wskazujące Rosję jako źródło zagrożeń.

- To wojna rosyjska stworzyła wszystkie te zagrożenia i to Rosję należy zmusić do zawarcia pokoju - podkreślił.

Zobacz również: Karolina Głodowska

Szczątki dronów w Finlandii. Ukraina przedstawiła swoje stanowisko

W tle tych deklaracji pozostają niedawne incydenty w Finlandii. Przypomnijmy, że w niedzielę w południowo-wschodniej części tego kraju, rozbiły się dwa drony. Pochodzenie jednego z nich nie zostało ustalone, natomiast władze potwierdziły, że drugi był ukraiński.

Ukraińskie MSZ zapewniło jednak, że bezzałogowiec nie był w żaden sposób kierowany w stronę Finlandii. Kijów przekazał fińskim władzom wszystkie niezbędne informacje w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i przeprosił za incydent.

Źródło: Ukrinform

Sędziowie TK nadal bez ślubowania. Szczucki: Trwa wyjaśnianie Polsat News Polsat News