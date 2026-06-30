W skrócie Mychajło Fiodorow poinformował o postępach w rozmowach z Francją dotyczących licencji na produkcję pocisków dalekiego zasięgu SCALP.

Licencjonowanie produkcji pocisków SCALP na Ukrainie jest tematem rozmów na szczeblu rządowym oraz z producentem, a proces ten jest określany jako skomplikowany i wymagający doprecyzowania szczegółów technicznych.

Wołodymyr Zełenski wcześniej zabiegał o licencje na produkcję zachodniej broni, a rozważenie takich możliwości zostało publicznie omówione po szczycie G7.

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Ukraiński minister obrony Mychajło Fiodorow przekazał w poniedziałek, że poczyniono postępy w rozmowach z Francją dotyczących licencji na produkcję broni dalekiego zasięgu, w tym pocisków manewrujących SCALP.

Pociski te są odpowiednikami brytyjskich Storm Shadow i tak też są szerzej znane na świecie.

Ukraina chce pozyskać licencję na Storm Shadow. Trwają rozmowy z Francją

Kwestia udzielenia licencji na produkcję wspomnianych pocisków była tematem rozmów Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego podczas wizyty ukraińskiego przywódcy we Francji.

- Odbyła się bardzo owocna rozmowa z Macronem na temat możliwości udostępnienia naszemu krajowi licencji na rakiety SCALP, a obecnie trwają rozmowy zarówno z rządem, jak i z firmą w tej sprawie, dopracowuje się wszystkie szczegóły - mówił Fiodorow.

Minister obrony Ukrainy nadmienił, że widać postępy, jednak obecnie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. - Jest to skomplikowany proces, który dotyczy własności intelektualnej, uruchomienia produkcji (...). Wiąże się to z pewnymi formalnościami administracyjnymi - dodał.

- To pierwsze kroki. Nadal starannie utrzymujemy tę komunikację, aby osiągnąć rezultat - zaznaczył Mychajło Fiodorow. Jednocześnie minister obrony Ukrainy przekazał, że wciąż jest "wiele kwestii technicznych związanych z podzespołami i wyposażeniem" pocisków SCALP.

Zaawansowane rozmowy o broni. "Rzecz bezprecedensowa"

The Kyiv Independent przypomniał, że Wołodymyr Zełenski lobbował wcześniej za pozyskaniem licencji na produkcję zachodniej broni w Ukrainie. Kijów chciał m.in. produkować amerykańskie Patrioty, jednak dotychczas nie otrzymał zgody Waszyngtonu.

21 czerwca Zełenski przekazał jednak, iż Donald Trump "planuje zwrócić się do amerykańskich firm zbrojeniowych o udzielenie Ukrainie takich licencji".

Co więcej, również podczas szczytu G7 w Genewie członkowie wydarzenia omawiali możliwość produkcji zachodniej broni przez Kijów i - jak czytamy - byli gotowi rozważyć przyznanie odpowiednich licencji.

- Rzeczą bezprecedensową jest, że (możliwość rozważenia wydania licencji - red.) została ogłoszona po szczycie G7 i że takie rozmowy w ogóle się rozpoczęły - zaznaczył Fiodorow.

Ukraina już wcześniej korzystała z pocisków dostarczanych przez Wielką Brytanię oraz Francję, teraz jednak chcą mieć możliwość produkcji ich na swoim terytorium. Storm Shadow / SCALP to taktyczne pociski manewrujące dalekiego zasięgu, które są przeznaczone do niszczenia punktowych celów.

Źródła: The Kyiv Independent, Ukrinform





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