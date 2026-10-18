W skrócie Ukraina przypuściła atak na Sankt Petersburg, podczas którego trafiono w terminal naftowy, centrum danych oraz most.

Według rosyjskich mediów w ataku dronów uszkodzone zostały również samochody i doszło do pożarów.

Dokładna liczba trafionych celów i poziom zniszczeń nie zostały niezależnie potwierdzone.

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W ramach zakrojonej na szeroką skalę nocnej operacji przeprowadzonej z soboty na niedzielę siły ukraińskie zaatakowały terminal naftowy oraz most w Sankt Petersburgu - przekazał portal Kyiv Independent.

Według rosyjskich mediów państwowych ukraińskie drony uderzyły także w centrum danych należące do rosyjskiej firmy VKontakte, zajmującej się mediami społecznościowymi.

Jak dodano, w ataku na miasto zginęła jedna osoba, a pięć kolejnych zostało rannych.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko ogłosił, że w regionie zestrzelono 127 ukraińskich dronów, a szczątki jednego z nich uszkodziły cztery samochody na parkingu. W regionie odnotowano również pożary.

Nocne uderzenie w rodzinne miasto Putina. Nad Sankt Petersburgiem kłęby dymu

Ukraińskie kanały na Telegramie poinformowały, że nalot rozpoczął się o godz. 2:50 czasu lokalnego.

Nagrania naocznych świadków, zarejestrowane przez mieszkańców Sankt Petersburga, pokazują obiekty przypominające drony. Na wideo słychać lot maszyn oraz działanie obrony przeciwlotniczej.

Chwilę później widoczne są potężne eksplozje rozświetlające nocne niebo. Niektóre z nagrań dokumentują uderzenie w terminal naftowy w mieście.

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Obiekt ten, położony w porcie, jest jednym z największych rosyjskich zakładów magazynowania i eksportu paliw.

Jak dodano, odbiera on i wysyła produkty naftowe transportem rzecznym, kolejowym i samochodowym, a jego przepustowość wynosi do 12,5 miliona ton rocznie.

Jednym z celów ukraińskiego ataku dronów był most Korabelny w centrum Sankt Petersburga.

Przeprawa łączy port z dużą częścią miasta. Jak zaznaczył portal, to mogła być odpowiedź Ukrainy na nieustające rosyjskie ataki na kluczowe mosty na Dnieprze w Kijowie i Zaporożu.

Źródło: Kyiv Independent, Telegram



