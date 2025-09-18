Ukraina Rosja
Ukraina przeszła do kontrofensywy. Zełenski ogłosił pierwsze sukcesy

Marcin Jan Orłowski

Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą operację kontrofensywy w obwodzie donieckim. Celem ukraińskich żołnierzy jest odbicie terytoriów w rejonie Pokrowska i Dobropolski. O pierwszych sukcesach poinformował Wołodymyr Zełenski, który odwiedził wojskowych na froncie.

Prezydent Ukrainy ogłosił w mediach społecznościowych, że pojawił się na linii frontu m.in. na stanowisku dowodzenia 82. Brygady Powietrznodesantowej.

Wołodymyr Zełenski odbył także spotkanie z generałem Ołeksanderm Syrskim, który przekazał najnowsze informacje dotyczące sytuacji wojsk walczących w Donbasie.

    "Walki były zacięte, ale udało nam się zadać Rosjanom znaczne straty. Dziś głównodowodzący Syrski po raz pierwszy poinformował o wynikach. Od początku operacji nasi żołnierze wyzwolili już 160 kilometrów kwadratowych, a ponad 170 kilometrów kwadratowych zostało oczyszczonych spod okupacji" - stwierdził ukraiński przywódca.

    "Znacznie uzupełniliśmy nasz fundusz wymiany - jest już prawie stu rosyjskich jeńców, a będzie ich więcej" - dodał.

    Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o wyzwolonych miejscowościach

    W dalszej części wypowiedzi prezydent Ukrainy potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów o wyzwoleniu z rąk Rosjan siedmiu miejscowości. Nie podał jednak o jakie konkretne lokalizacje chodzi.

    Jednocześnie dodał także, że kolejne dziewięć zostało oczyszczonych z rosyjskich żołnierzy. Siły Zbrojne Ukrainy nie mają jednak nad nimi pełnej kontroli.

    "Każda grupa okupantów, która spróbuje się tu przedostać, zostanie zniszczona przez naszych ludzi. Straty rosyjskie tylko od początku naszej operacji kontrofensywnej, tylko w rejonie Pokrowska, tylko w tych tygodniach - ponad dwa i pół tysiąca, z czego ponad 1300 Rosjan zginęło" - ogłosił Zełenski.

