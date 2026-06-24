W skrócie W obwodzie orenburskim w Rosji doszło do zmasowanego ataku dronów skierowanego na obiekty przemysłowe, w tym zakład przetwórstwa gazu, a lotnisko w Orenburgu zostało czasowo zamknięte.

Według władz lokalnych zestrzelono kilka dronów, służby ratunkowe działały na miejscu, a w regionie doszło do kilku pożarów oraz problemów z komunikacją.

W Sewastopolu na Krymie po nocnych atakach infrastruktura energetyczna została uszkodzona, miasto było czasowo bez prądu, a komunikacja miejska i funkcjonowanie przedszkoli zostały ograniczone.

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O ataku przeprowadzonym przez siły Ukrainy w środę, 24 czerwca, poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu orenburskiego Jewgienij Sołncew. Polityk najpierw ostrzegł mieszkańców przed możliwymi problemami z komunikacją oraz poinformował o tymczasowym zamknięciu lotniska w Orenburgu (około 1200 km od granicy z Ukrainą).

W kolejnych godzinach wstrzymano ruch w kolejnych portach lotniczych - w Orsku i Jasnym, a Sołncew poinformował o zestrzeleniu kilku dronów nad "obiektem przemysłowym w centrum miasta". "Na miejscu działają służby ratunkowe. Nie ma informacji o ofiarach" - napisał na platformie Telegram.

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Lokalny polityk przestrzegł także mieszkańców, że w regionie zakazane jest publikowanie zdjęć i filmów z ataków. "Prosimy, nie łamcie prawa i nie pomagajcie wrogowi w realizacji jego cynicznych planów" - zaapelował.

Mimo to w mediach społecznościowych pojawiły się pewne informacje na temat skutków ukraińskiego uderzenia. Mieszkańcy donoszą o serii eksplozji, które były słyszane w regionie. Według nich doszło także do co najmniej trzech pożarów na terenie orenburskiej strefy przemysłowej.

Jak wskazuje ukraińskie TSN, ofiarą ataku padł najprawdopodobniej lokalny zakład przetwórstwa gazu, należący do rosyjskiego Gazpromu, który jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw przemysłu gazowego w Rosji.

W orenburskiej strefie przemysłowej znajduje się także zakład produkujący hel, zajmujący się wydobyciem i przetwarzaniem składników gazu ziemnego.

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Ataki na obwód orenburski to nie jedyne uderzenia przeprowadzone przez ukraińskie siły w ostatnich godzinach. W nocy z wtorku na środę Ukraina trafiła także w obiekty w położonym na Krymie Sewastopolu.

Gubernator okupowanego miasta Michaił Razwożajew od wczesnych godzin informował w mediach społecznościowych o atakach sił ukraińskich. W Sewastopolu co jakiś czas słychać było syreny alarmowe, a obrona przeciwlotnicza odpierała uderzenia.

Przed godz. 4 nad ranem Razwożajew przekazał w sieci, że "w wyniku ataku wroga na infrastrukturę energetyczną miasto jest tymczasowo pozbawione prądu".

Kanał "Krymski Wiatr" na Telegramie powiadomił, że głównym celem uderzeń była elektrownia cieplna w Bałakławie, która jest kluczowym obiektem na Półwyspie Krymskim. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, gdzie widać kłęby dymu nad różnymi częściami miasta i całego Krymu.

Ataki na Sewastopol sparaliżowały również funkcjonowanie miasta - rankiem odwołano kursowanie trolejbusów oraz wprowadzono specjalne godziny otwarcia przedszkoli.

Źródło: TSN





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