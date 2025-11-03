W skrócie Według danych ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosja w ciągu ostatniej doby straciła ponad tysiąc żołnierzy i kilkadziesiąt jednostek sprzętu wojskowego.

Ukraińskie źródła podają też informacje o kolejnych atakach dronów na rafinerię w Saratowie, co wpłynęło na funkcjonowanie tamtejszego lotniska.

Rafineria w Saratowie odgrywa ważną rolę w zaopatrzeniu rosyjskiej armii, dlatego była już wielokrotnie celem ataków.

Jak wynika z najnowszego komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w ciągu ostatnich 24 godzin zginęło 1160 rosyjskich żołnierzy, a siły agresora utraciły także pięć czołgów i 45 systemów artyleryjskich.

Od początku pełnoskalowej inwazji, czyli od 24 lutego 2022 roku, całkowite straty Federacji Rosyjskiej wynoszą już około 1 144 830 żołnierzy.

Zniszczonych zostało także ponad 11 tysięcy czołgów, ponad 23 tysiące pojazdów opancerzonych, a także 34 tysiące systemów artyleryjskich. Ukraińskie siły zniszczyły również ponad 77 tysięcy bezzałogowych statków powietrznych oraz prawie 4 tysiące pocisków manewrujących.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak na rafinerię w Saratowie

Tymczasem w nocy z 2 na 3 listopada doszło do ataków dronów na przedsiębiorstwo w Saratowie. Mieszkańcy miasta relacjonowali w mediach społecznościowych, że słyszeli eksplozje.

Jak podaje Astra, analiza dostępnych nagrań wideo sugeruje, że celem ataku była rafineria ropy naftowej, której infrastruktura już wcześniej znajdowała się na liście strategicznych obiektów wojskowo-przemysłowych Federacji Rosyjskiej.

Po incydencie rosyjska agencja lotnictwa cywilnego Rosawiacja wprowadziła ograniczenia w funkcjonowaniu lotniska w Saratowie - trwały one ponad sześć godzin.

Ukraina-Rosja. Kijów atakuje rafinerie ropy naftowej

Nie jest to pierwszy przypadek ataku ukraińskiej armii na rafinerię w Saratowie. 16 września ukraińskie Siły Operacji Specjalnych również przeprowadziły skuteczny atak na ten sam obiekt.

Rafineria w Saratowie zajmuje się produkcją benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego, bitumów oraz innych produktów petrochemicznych - łącznie ponad 20 rodzajów. W 2023 roku jej wolumen przerobu wyniósł około 4,8 mln ton ropy.

Zakład odgrywa istotną rolę w zaopatrywaniu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dlatego - jak wskazują ukraińskie źródła wojskowe - wielokrotnie stawał się celem działań mających na celu osłabienie rosyjskiego potencjału militarnego i gospodarczego.

Źródło: Astra, Ukrainska Prawda

