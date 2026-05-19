W skrócie Rzecznik ukraińskiego MSZ przeprosił Estonię i państwa bałtyckie za incydenty z dronami i wskazał na Rosję jako sprawcę przekierowań.

We wtorek siły NATO w Estonii zestrzeliły drona, który według estońskiego ministra obrony najprawdopodobniej pochodził z Ukrainy, a Łotwa wydała ostrzeżenia w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa.

Rzecznik ukraińskiego MSZ podkreślił, że Ukraina nie używa przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i Finlandii do ataków na Rosję oraz że Rosjanie nie mają prawa obwiniać tych krajów za skutki własnych działań.

Siły NATO w Estonii zestrzeliły we wtorek drona, który - jak stwierdził estoński minister obrony Hanno Pevkur - najprawdopodobniej pochodził z Ukrainy. Wcześniej ostrzeżenia przed zagrożeniem w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa na froncie wojennym wydała również Łotwa.

"Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony w kierunku państw bałtyckich za pomocą swojej wojny elektronicznej. I Moskwa robi to celowo, wraz z nasiloną propagandą" - zareagował na te wydarzenia rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj na platformie X.

Ukraina przeprosiła za incydenty z dronami. Wskazuje na winę Rosji

"Przepraszamy Estonię i wszystkich naszych bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty" - napisał rzecznik w oświadczeniu, zauważając, że aktywność sił zbrojnych Ukrainy jest wymierzona wyłącznie w Rosję.

Tychyj podkreślił też, że Kijów pozostaje w kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami, aby ustalić, jak dochodzi do takich zdarzeń, a także jak można im zapobiegać. "Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom w Estonii, Finlandii, na Łotwie i Litwie za ich wsparcie i solidarność" - zaznaczył.

Tychyj: Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy

Ukraiński dyplomata powtórzył również, że Estonia, Łotwa, Litwa i Finlandia - wbrew zarzutom Kremla - nigdy nie zezwoliły Ukrainie na wykorzystanie ich przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję, wobec czego nie są stroną konfliktu. "Co więcej, Ukraina nigdy o to nie wnioskowała" - podkreślił.

"Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy, państw bałtyckich ani Finlandii za konsekwencje swoich działań i, szerzej, swojej wojennej agresji" - uzupełnił przedstawiciel resortu.





