Ukraina przechodzi do "planu B". Generał ujawnił szczegóły

- Pierwszy model zakładał porozumienia między USA i Rosją . Mówiliśmy wtedy, że ten mechanizm nie zadziała (…) Tylko silna presja, spełnienie warunków okupacji, a co za tym idzie, praktyczna demilitaryzacja i utrata suwerenności Ukrainy - to mu (Putinowi - red.) - odpowiada - podkreślił.

- Od dwóch tygodni aktywnie współpracujemy na szczeblu nieformalnym z prezydentem USA Donaldem Trumpem, z administracją, wojskiem, politykami, Kongresem, Senatem i innymi grupami wpływów (…) I sytuacja stopniowo się zmienia. To są systematyczne dostawy broni do Ukrainy , zakup najnowszego sprzętu przede wszystkim kosztem NATO - dodaje.

W dalszej części wypowiedzi były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy wymienił rodzaje broni, które w najbliższym czasie trafią do Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreślił, jeśli dostawy będą realizowane regularnie, da to nowe możliwości ukraińskiej armii .

- To znaczy, że jest to przejście do nowej strategii dostaw broni, która daje przewagę na froncie - zauważył Małomuż.