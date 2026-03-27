W skrócie Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej oraz porty w Primorsku i Ust-Łudze.

Rosyjska gospodarka doświadcza problemów m.in. przez spadek dochodów z ropy naftowej i gazu oraz wysokiego deficytu budżetowego.

Seria ataków doprowadziła do wstrzymania około 40 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej w tym tygodniu.

W ostatnich dniach siły zbrojne Ukrainy zintensyfikowały ataki na punkty kluczowe dla rosyjskiego eksportu ropy naftowej - celem ukraińskich uderzeń padły m.in. rafineria ropy naftowej Kinef, jedna z największych w Rosji, oraz porty nad Morzem Bałtyckim w Primorsku i Ust-Łudze.

"Drugi w ciągu kilku dni atak na jeden z najistotniejszych obiektów naftowych to nie tylko upokarzająca porażka obronna Rosji. Płomienie, które szalały w terminalu, strawiły także kremlowską kiesę (...) i to wtedy, kiedy Putin potrzebował jej najbardziej" - zauważają dziennikarze "The Telegraph".

Rosyjska gospodarka od dawna, powoli, ale nieubłaganie, wydaje się zmierzać w kierunku poważnego załamania. Oznaką tego trendu, zdaniem brytyjskiego medium, jest zwołane przez Władimira Putina spotkanie z rosyjskimi oligarchami. Prezydent Rosji miał poprosić ich o wsparcie finansowe armii.

"Bezpośrednio przed wybuchem wojny z Iranem, dochody Rosji z ropy naftowej i gazu spadły o 47 proc., baryłki sprzedawano Indiom po jednej trzeciej ceny rynkowej, a deficyt budżetowy osiągnął już 91 proc. celu na 2026 r." - zauważają dziennikarze.

Sytuacja zmieniła się gwałtownie, kiedy USA i Izrael rozpoczęły uderzenie na Iran. Wraz z wzrostem cen i popytu na światowych rynkach oraz złagodzeniem sankcji, Rosja stała się "nieoczekiwanym zwycięzcą tego konfliktu".

Ukraina obawiała się, że niedobory energii mogą wymusić zbliżenie między Zachodem a Moskwą i wzmocnić pozycję Putina tak na polu bitwy, jak i w trakcie negocjacji.

Sygnały, że sytuacja może rozwinąć się w tym kierunku spływały z Europy - premier Belgii wezwał niedawno do "rozsądnej" normalizacji stosunków z Rosją, aby "przywrócić dostęp do taniej energii".

Kijów zareagował błyskawicznie - i skutecznie. Seria ataków sprawiła, że w tym tygodniu wstrzymano około 40 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Według raportu agencji Reuters było to najgorsze zakłócenie dostaw tego surowca w historii nowożytnej Rosji.

Jak w rozmowie z "The Telegraph" zauważył Maksym Beznosiuk, ekspert ds. polityki strategicznej, specjalizujący się w Rosji i Ukrainie, Kijów nie zwalnia tempa i wraz z rosnącą produkcją broni rozszerza zakres swoich celów, uderzając we wszystkie obiekty związane z rosyjskim systemem naftowym.

"W efekcie, Kremlowi coraz trudniej jest przełożyć wzrost cen na rynkach ropy na zyski finansowe, które mogłyby pokryć koszt wojny w Ukrainie" - stwierdził.

Źródło: "The Telegraph"

