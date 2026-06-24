W skrócie Ukraina informuje o zniszczeniu między innymi mostu kolejowego, systemów obrony powietrznej oraz infrastruktury dwóch lotnisk na Krymie.

Elitarna ukraińska jednostka przeprowadziła ataki na lotniska Saki i Hwardijśke oraz stanowiska systemu rakietowego S-400 i dział Pancyr.

Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja przenosi swoje systemy obrony powietrznej do Moskwy i na most w Kerczu, a ukraiński oficer zasugerował, że Most Krymski może stać się kolejnym celem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Żołnierze Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" przeprowadzili udane ataki na systemy obrony powietrznej rosyjskich wojsk w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej - przekazała w komunikacie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

"Rosyjscy okupanci tracą kontrolę nad niebem Krymu. Każdy zniszczony kompleks obrony powietrznej i każde trafione lotnisko wojskowe otwierają nowe możliwości dla dalszych ataków Ukrainy na infrastrukturę wojskową wroga" - podkreślono.

Lotniska na Krymie zaatakowane. Rosja traci sprzęt wojskowy

Elitarna ukraińska jednostka zdołała uszkodzić infrastrukturę wojskową lotnisk Saki i Hwardijśke - oba znajdują się na okupowanym przez Rosję Krymie.

"Według wstępnych danych, w wyniku specjalnej operacji na wojskowym lotnisku Saki, trafiono w cztery hangary do przechowywania sprzętu lotniczego" - wyjaśnia SBU.

Dodatkowo w pobliżu Kerczu ukraińska broń dosięgnęła stanowiska z wyposażeniem do systemu rakietowego S-400 oraz dwóch systemów i dział przeciwlotniczych Pancyr. Te ostatnie zostały trafione w regionie po raz czwarty od początku ukraińskich operacji.

Natomiast w środę ukraińskie Siły Operacji Specjalnych poinformowały, że zdołały całkowicie zniszczyć most kolejowy nad Kanałem Północnokrymskim.

Most Krymski kolejnym celem? Ukraiński oficer wyjaśnia strategię

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę, że dysponuje danymi, według których Rosja z powodu ostatnich ataków przeniosła systemy obrony powietrznej z innych regionów rosyjskich do Moskwy i na most w Kerczu.

"Rosjanie otrzymali rozkazy obrony poprzez osłabianie innych obszarów na swoim terytorium oraz na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy. Wyciągniemy wnioski" - napisał w mediach społecznościowych Zełenski. Zapowiedział przy tym kolejne kroki, adekwatne do działań Kremla.

We wtorek natomiast ukraiński oficer Kyryło Sazonow w wywiadzie dla News Factory sugerował, że następnym celem Ukrainy może być całkowite zniszczenie mostu Krymskiego, łączącego Krym z Półwyspem Tamańskim. Jak wyjaśnił, Kijów daje ludziom czas na ewakuację, dlatego nie odciął im drogi ucieczki.

Źródło: Unian





"Wydarzenia": Dzielni licealiści uratowali życie tonącego mężczyzny Polsat News